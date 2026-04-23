Псковичка стала серебряным призёром первенства Европы по тхэквондо

Псковская спортсменка Елизавета Фомичева в составе национальной сборной России стала серебряным призёром первенства Европы по тхэквондо ИТФ в Греции, об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Соревнования проходят в Ираклионе с 20 по 25 апреля. В дисциплине «специальная техника», где оцениваются сложные удары ногой в прыжке, Елизавета Фомичева выступила среди 12 сильнейших спортсменок из России, Греции, Германии, Украины, Чехии, Эстонии и Болгарии.

За успехом юной чемпионки стоит работа ее тренера – Алины Смирновой.