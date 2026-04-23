«Псков» и «Динамо-Карелия» разыграют трофей Кубка регионов

Решающий матч Кубка регионов в зоне «Северо-Запад», где «Псков» и «Динамо-Карелия» определят победителя турнира среди мужских команд, пройдет в Пскове на стадионе «Машиностроитель» в четверг, 23 апреля, об этом на своем сайте сообщило объединение федераций футбола «Северо-Запад».

Во вчерашнем матче «Динамо-Карелия» обыграла «Луки-Энергию»-2 со счетом 2:1. Дубль в ворота великолучан оформил Игнат Ермолаев. Соперник ответил голом Елизара Мартыненко. «Луки-Энергия»-2 стала бронзовым призером турнира.

«Псков» и «Динамо-Карелия» лидируют в таблице, набрав по три очка. Очная встреча определит победителя Кубка регионов. Псковичей, имеющих лучшую разницу мячей, устроит ничья.

Начало матча в 18:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в сообществе объединения федераций футбола «Северо-Запад» во «ВКонтакте».

