Пилоты аэростатов в Великих Луках пройдут испытание на умение ориентироваться в небе

До старта юбилейной 30-й Международной встречи воздухоплавателей остаются считанные недели, и команда спортивной дирекции активно формирует задачи для участников 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, сообщили воздухоплаватели в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Воздухоплавание | Великие Луки» / «ВКонтакте»

Как рассказал спортивный директор встречи Евгений Чубаров, команда спортивной дирекции активно формирует задачи для участников 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдет при поддержке Российского спортивного фонда.

В этом году пилотов ждут не только полеты на точность и мастерство, но и испытание на умение ориентироваться в небе. Судейская коллегия уже сейчас учитывает возможные сложности с интернетом и навигацией, поэтому экипажам необходимо быть готовыми использовать карту и компас.

Такой формат, по словам организаторов, придаст соревнованиям особую атмосферу: «С духом настоящих воздушных приключений, романтикой классического воздухоплавания и дополнительным спортивным азартом. Здесь важны будут не только современные технологии, но и опыт, интуиция и умение принимать решения прямо в полете».

Организаторы готовят весь необходимый инвентарь для выполнения спортивных задач, а судейская коллегия прибудет в Великие Луки за несколько дней до начала чемпионата, чтобы детально изучить местность и отработать все нюансы проведения соревнований.

30-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня. Генеральный спонсор встречи — ПАО «Газпром».

Напомним, двукратный чемпион РФ Андрей Кульков станет судьей-измерителем на встрече воздухоплавателей в Великих Луках.

