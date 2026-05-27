Псковское отделение партии «Новые люди» организовало открытую тренировку по смешанным единоборствам

Открытая тренировка по смешанным единоборствам прошла 24 мая в «ФСЕ «Спортивный Клуб Единоборств» при поддержке Псковского регионального отделения партии «Новые люди». Мероприятие состоялось в рамках инициатив по популяризации здорового образа жизни и развитию доступного спорта, сообщили организаторы.

Тренировку для участников провел чемпион России и победитель профессиональных турниров по кикбоксингу Валерий Алексеев. Участники смогли не только познакомиться с особенностями смешанных единоборств, но и получить практические рекомендации от профессионального спортсмена.

В партии «Новые люди» подчеркнули, что развитие массового спорта и создание возможностей для качественного обучения являются одними из приоритетных направлений работы.

«Мы убеждены, что профессиональный спорт и качественная подготовка должны быть доступны каждому. Подобные мероприятия помогают вовлекать молодежь и жителей региона в активный и здоровый образ жизни», — отметили организаторы.

Также представители партии поблагодарили «ФСЕ» Спортивный клуб единоборств за помощь в организации и проведении мероприятия и добавили, что планируют и дальше развивать спортивные инициативы и проводить открытые тренировки для жителей региона.