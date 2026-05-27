 
Спорт

Псковское отделение партии «Новые люди» организовало открытую тренировку по смешанным единоборствам

0

Открытая тренировка по смешанным единоборствам прошла 24 мая в «ФСЕ «Спортивный Клуб Единоборств» при поддержке Псковского регионального отделения партии «Новые люди». Мероприятие состоялось в рамках инициатив по популяризации здорового образа жизни и развитию доступного спорта, сообщили организаторы.

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Новые люди»

Тренировку для участников провел чемпион России и победитель профессиональных турниров по кикбоксингу Валерий Алексеев. Участники смогли не только познакомиться с особенностями смешанных единоборств, но и получить практические рекомендации от профессионального спортсмена.

В партии «Новые люди» подчеркнули, что развитие массового спорта и создание возможностей для качественного обучения являются одними из приоритетных направлений работы.

«Мы убеждены, что профессиональный спорт и качественная подготовка должны быть доступны каждому. Подобные мероприятия помогают вовлекать молодежь и жителей региона в активный и здоровый образ жизни», — отметили организаторы.

Также представители партии поблагодарили «ФСЕ» Спортивный клуб единоборств за помощь в организации и проведении мероприятия и добавили, что планируют и дальше развивать спортивные инициативы и проводить открытые тренировки для жителей региона.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026