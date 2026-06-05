 
Спорт

Семейный марафон запускает «Единая Россия» в Псковской области

0

Специальный трек марафона «Сила России» запускает «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Станьте "Лучшей спортивной семейной командой России"! "Единая Россия" запускает специальный трек марафона "Сила России" — семейное соревнование, где побеждают активные и дружные», - сообщили в реготделении.

Трек будет проводиться с 5 июня по 7 июля.

«Как участвовать? Глава семьи регистрирует команду в мобильном приложении "Мой фитнес" или на сайте "Сила России". Дальше —зарабатываем баллы за шаги и пульсовые тренировки. Победитель определяется по среднему баллу команды», - добавили в отделении «Единой России».

Победителей ждет право пригласить в свой регион известных спортсменов — членов оргкомитета марафона — для личной встречи и совместной тренировки.

«Все активности бесплатны. Лидеров личного рейтинга каждые две недели награждают коллекционными карточками с автографами звёзд спорта. Собирайте семью, показывайте силу и единство», - призвали в реготделении.

Итоги подведут 8 июля — в День семьи, любви и верности. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026