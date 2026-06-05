Семейный марафон запускает «Единая Россия» в Псковской области

Специальный трек марафона «Сила России» запускает «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Станьте "Лучшей спортивной семейной командой России"! "Единая Россия" запускает специальный трек марафона "Сила России" — семейное соревнование, где побеждают активные и дружные», - сообщили в реготделении.

Трек будет проводиться с 5 июня по 7 июля.

«Как участвовать? Глава семьи регистрирует команду в мобильном приложении "Мой фитнес" или на сайте "Сила России". Дальше —зарабатываем баллы за шаги и пульсовые тренировки. Победитель определяется по среднему баллу команды», - добавили в отделении «Единой России».

Победителей ждет право пригласить в свой регион известных спортсменов — членов оргкомитета марафона — для личной встречи и совместной тренировки.

«Все активности бесплатны. Лидеров личного рейтинга каждые две недели награждают коллекционными карточками с автографами звёзд спорта. Собирайте семью, показывайте силу и единство», - призвали в реготделении.

Итоги подведут 8 июля — в День семьи, любви и верности.