В администрации Великих Лук наградили победителей Спартакиады и обладателей знаков ГТО

Торжественная церемония награждения победителей и призеров городской Спартакиады среди предприятий и организаций по итогам 2025 года, а также вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошла в администрации города Великие Луки в ходе планерного совещания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
В 2025 году в Великих Луках завершилась очередная Спартакиада среди предприятий и организаций города. Соревнования проходили по 11 видам спорта: гиревому спорту, пулевой стрельбе, мини-футболу, стритболу, пляжному волейболу, настольному теннису, футболу, волейболу, шашкам, шахматам и дартсу. Участниками соревнований стали более 500 человек, представлявших 14 предприятий и организаций города.
Как отметил комитет по физической культуре и спорту, данный спортивный проект является уникальным для Псковской области и не имеет аналогов среди муниципальных образований региона по своему масштабу.
Награды победителям вручил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.
В номинации «За волю к победе» было отмечено Федеральное казенное учреждение «Исправительный центр №1». Призовые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:
- 1 место — ЗАО «Завод электротехнического оборудования»;
- 2 место — ЗАО «Опытный завод «Микрон»;
- 3 место — АО «Великолукский опытный машиностроительный завод».
Также в рамках мероприятия состоялось вручение золотых и серебряных знаков отличия ГТО муниципальным служащим и депутатам.
Напомним, что в сентябре 2024 года сборная команда города Великие Луки заняла первое место на региональном фестивале ВФСК ГТО среди муниципальных и государственных служащих, депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления Псковской области.
Золотыми знаками отличия ГТО награждены:
- Ольга Когай;
- Евгения Волкова (Григорьева);
- Юлия Круглова;
- Наталья Куранова;
- Маргарита Мищенкова;
- Сергей Чечелов.
Серебряные знаки отличия получили:
- Константин Максимов;
- Сергей Макаров;
- Олеся Зайцева.