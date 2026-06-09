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В администрации Великих Лук наградили победителей Спартакиады и обладателей знаков ГТО

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Торжественная церемония награждения победителей и призеров городской Спартакиады среди предприятий и организаций по итогам 2025 года, а также вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошла в администрации города Великие Луки в ходе планерного совещания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

В 2025 году в Великих Луках завершилась очередная Спартакиада среди предприятий и организаций города. Соревнования проходили по 11 видам спорта: гиревому спорту, пулевой стрельбе, мини-футболу, стритболу, пляжному волейболу, настольному теннису, футболу, волейболу, шашкам, шахматам и дартсу. Участниками соревнований стали более 500 человек, представлявших 14 предприятий и организаций города.

Как отметил комитет по физической культуре и спорту, данный спортивный проект является уникальным для Псковской области и не имеет аналогов среди муниципальных образований региона по своему масштабу.

Награды победителям вручил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

В номинации «За волю к победе» было отмечено Федеральное казенное учреждение «Исправительный центр №1». Призовые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

  • 1 место — ЗАО «Завод электротехнического оборудования»;
  • 2 место — ЗАО «Опытный завод «Микрон»;
  • 3 место — АО «Великолукский опытный машиностроительный завод».

Также в рамках мероприятия состоялось вручение золотых и серебряных знаков отличия ГТО муниципальным служащим и депутатам.

 

Напомним, что в сентябре 2024 года сборная команда города Великие Луки заняла первое место на региональном фестивале ВФСК ГТО среди муниципальных и государственных служащих, депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления Псковской области.

Золотыми знаками отличия ГТО награждены:

  • Ольга Когай;
  • Евгения Волкова (Григорьева);
  • Юлия Круглова;
  • Наталья Куранова;
  • Маргарита Мищенкова;
  • Сергей Чечелов.

Серебряные знаки отличия получили:

  • Константин Максимов;
  • Сергей Макаров;
  • Олеся Зайцева.
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