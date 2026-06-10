На ближайших выходных в Пскове проведут два старта «5 вёрст» подряд

На набережной реки Великой 12 июня в 8:45 состоится дополнительный старт в честь Дня России, а 13 июня пройдёт старт, посвящённый дню рождения бегового движения «5 вёрст», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото: «5 вёрст» / «ВКонтакте»

«Именно в этот день, 4 года назад, словно феникс из пепла, восстали российские парковые пробежки! В этот день более двухсот локаций по всей России, от Калининграда до Южно-Сахалинска, будут праздновать это замечательное событие. После финиша вас ждут чай, угощение, и конечно, общее настроение праздника!» - рассказали организаторы.

По их словам, «5 вёрст» – это не соревнование, это 5 километров в любом темпе: хочешь – беги, хочешь – иди. Последними финишируют замыкающие, так что никто не останется позади. Участие бесплатное, возраст и уровень подготовки абсолютно не важны. Можно с детьми, с собакой, с палками для скандинавской ходьбы.

Для участия необходимо пройти регистрацию на 5verst.ru.

Также всем желающим предлагается поучаствовать в мероприятии в качестве волонтёров.