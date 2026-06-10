Реплика Константина Калиниченко: Где логика, где здравый смысл?

Российским спортсменам к этому моменту вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта. Не суть важно, в каких. Немного о другом.

Спорт десятилетиями создавал вокруг себя красивую легенду. От времен древнегреческих олимпиад, через «Главное — не победа, а участие» Пьера де Кубертена к навязчивому культивированию Fair Play. Эта легенда — про честную борьбу, равные возможности и людей, которые соревнуются не паспортами, а секундомерами, сантиметрами и забитыми мячами. Жаль, что это все оказалось смыто в унитаз в угоду циничным политиканам. Карета, как водится, в одночасье превратилась в тыкву. Даже наиболее безудержные оптимисты теперь знают: красивые слова «О, спорт, ты — мир» — не более чем подходящий случаю антураж для церемоний открытия. К реальности это не имеет отношения.

Начали возвращать российских спортсменов на мировую арену. Что ж, это — отличная новость. Некоторых в эконом-варианте, других в «максималке», т.е. с флагом, гимном и прочей атрибутикой. «Как раньше». Не всех — многих все еще держат на скамейке штрафников.

Процессу можно порадоваться. Любое возвращение к нормальности лучше, чем ее отсутствие. В мировых спортивных федерациях начали осознавать, что банить спортсменов по национальному признаку — это какая-то дичь и средневековье. Вы меня простите за сравнение, но даже в Германии 1936 года на Олимпиаду в Берлин неограниченно пускали негров и евреев. Догнали и перегнали нацистов, получается.

Но я просто хочу понять логику. Как это работает?

Значит, в 2022 году в мировом спорте случился консенсус, дескать, российские спортсмены несут «коллективную ответственность». Независимо от политических взглядов, высказываний по актуальной повестке и вообще без какой-либо логики отлучили от мирового спорта. Имеешь российский паспорт — отлучен от мировых спортивных баталий. Единичные примеры рационального поведения — теннис, бокс, ММА, шахматы — рассматриваем как аберрацию и в расчет не принимаем.

Рассуждали так, что адепт общечеловеческих ценностей не может теперь присесть с русским на одном гектаре. Сложно не вспомнить известные американские практики, когда многие общественные пространства были «negro free», а на входе гордо красовалась табличка «Собакам и неграм вход воспрещен». По-моему, это обыкновенный фашизм.

Как-то неловко даже говорить, что «израильскую военщину», которая провела свою бодрую СВО в Секторе Газа и вдумчиво, без разбора, зачистила немало палестинцев, как военных, так и мирных, ни в чем не ограничили — соревнуйтесь, уважаемые, добро пожаловать на мировые арены. Видимо, #этодругое, понимать надо.

Окей, прошло, 4 года с момента введения бана, начали россиян потихоньку реабилитировать, выпускать из загона. А что случилось? Почему сейчас? Неужто вспомнили, что спорт вне политики? Или политика просто подкрутила текущие настройки?

Однако, кроме риторических, возникает неудобный вопрос.

Я правильно понимаю, что возвращение российских спортсменов в мировой спорт — это признание ошибки? Что не надо было их запрещать? Тогда кто ответит за то, что многие спортсмены лишились карьеры и мечты? За эти годы кто-то потерял олимпийский цикл. Кто-то лишился лучших лет в спорте. Кто-то так и не получил шанс выступить на главных стартах своей жизни. Для спортивной карьеры четыре-пять лет — это не командировка и не отпуск, порой, это вся спортивная жизнь.

Кто-то за это ответит? За признание российских спортсменов людьми «второго сорта»? «Неприкасаемыми», вся вина которых в «неправильном» происхождении. Родились, так сказать, не в той стране…

Самое интересное — полное отсутствие понятных критериев. Даже на фоне «потепления» к российскому спорту, логику решений понять не представляется возможным. Одних допускают полностью. Других частично. Третьих не допускают вовсе. Почему? По какой формуле? Где список правил и алгоритм?

Казалось бы, спорт должен быть территорией максимально понятных принципов. Быстрее пробежал — выиграл. Выше прыгнул — победил. Но в какой-то момент мировые спортивные чиновники решили, что прозрачные правила — это слишком скучно. «Тоталитарный» спортсмен не должен победить, даже если он прыгнул выше всех. Победить должен спортсмен, соответствующий западному культурному коду.

Поэтому главный вопрос сегодня не в том, что российских спортсменов возвращают. Это правильно. И даже не в том, когда вернут остальных. Главный вопрос — когда спорт успел превратиться в подворотню для политических разборок, с какого перепуга дискриминацию стали называть принципиальностью, а двойные стандарты — борьбой за ценности?

Похоже, ответа на этот вопрос пока нет. Есть только очередное подтверждение старой истины: когда политика приходит в спорт, спорт на этом заканчивается.

Константин Калиниченко