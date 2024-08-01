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Спорт и политика: олимпийский баттхерт

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Мне кажется порочной идея Олимпиады. Измерять национальный престиж золотыми медалями — это как измерять мужскую потенцию количеством выпитой виагры»

Ай Вэйвэй, китайский художник, архитектор

Всю неделю российских комментаторов по обе стороны линии информационного фронта не отпускает Олимпиада-2024 в Париже. Непосредственно спортивные состязания лучших атлетов мира, судя по всему, мало кого интересуют. Все спорят о церемонии открытия. Одни заходятся в экстазе, тужась объяснить городу и миру, какое это было фантастическое зрелище, невиданное прежде. Другие с пеной у рта полыхают злобой, выливают на церемонию и ее организаторов тонны словесных нечистот, демонстрируя, как же им тошно жить, когда в 2024 году возможен подобный парад грехов.

Фото: Getty Images

Это все, конечно, очень характерно для нашего времени. События в нем имеют глубоко второстепенное значение. Важно, что об этом напишут. Нейтральная реакция, кажется, попала под запрет – допустимо выступать только с радикальных позиций.

Полярная реакция на открытие Олимпийских игр была предсказуема задолго до их начала. Какой бы ни была церемония, в российском медиапространстве неизбежна кровавая битва либералов-западников и патриотов-государственников. А поскольку открытие получилось, мягко говоря, неоднозначным, то разверзлись хляби словесные, известная субстанция обильно потекла по трубам.

Реакция сторон была сколь предсказуема, столь и показательна в нынешних общественно-политических реалиях.

Турбопатриотический сегмент в России давно определился, что такая Олимпиада нам не нужна. Париж – квинтэссенция либерализма и западничества, рассадник художественного авангардизма и нетрадиционных ценностей. Париж – это коллективный «Тулуз-Лотрек», агрегатор всевозможных человеческих пороков. А когда стало ясно, что Россию с этих игр, де-факто, выгнали, тут уж животной ненависти было не избежать.

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Правда, невооруженным глазом видно, что практически никто из хейтеров церемонию открытия не смотрел. В этом нет ничего удивительного – российское телевидение демонстративно отказалось от трансляции. Аналогично поступили платные профильные ресурсы, вроде ОККО – тут явно не обошлось без настоятельной рекомендации откуда-то сверху, потому что ни один спортивный телеканал в здравом уме добровольно не откажется от трансляции главного события года.

Поэтому олимпиадоненавистники сосредоточили хейт вокруг трех-четырех сюжетов, которые действительно были провокационными. Речь про участие трансвеститов, размалеванных похлеще клоуна Пеннивайза. Зачем на Олимпиаде трансвеститы, я не имею ни малейшего понятия. Вдобавок, надо признать, имелся перебор с косметикой – последние шлюхи Латинского квартала и те не в такой боевой раскраске. Далее был эпизод с голым мужиком голубого цвета – как выяснилось, так изобразили бога виноделия и кутежа Диониса. Почему в голубом? Да кто ж его знает – художник так видит. Тут самое время процитировать режиссера-постановщика церемонии Тома Жолли: «Мы хотели привлечь всех, вот так просто. Во Франции у нас есть свобода творчества. Нам повезло во Франции, что мы живем в свободной стране. У меня не было никаких конкретных сообщений, которые я хотел бы донести. Во Франции мы – республика, у нас есть право любить, кого мы хотим, у нас есть право не быть верующими, у нас много прав во Франции, и это то, что я хотел донести». Т.е., не ищите черную кошку в этой темной комнате – ее там просто нет.

И главный разрыв шаблона случился, когда перед публикой предстали разные персонажи, воссоздавшие «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Если Диониса в голубом церковь смогла пережить, то, увидев бородатую женщину на месте Иисуса, терпение лопнуло и часть иерархов выступила с гневной отповедью. Кстати, солидарность с РПЦ проявил епископат Франции – католическое духовенство тоже не оценило глумление над одной из главных художественных достопримечательностей западного христианства.

Фото: olympics.com

Здесь может создаться впечатление, что открытие парижской Олимпиады действительно вылилось в глумление над всем святым, парад моральных и физических уродов, торжество цинизма, и безвкусия. Но других актов кощунства наша госпропаганда как-то не накопала, а церемония длилась, без малого, 4 часа. Видимо, все остальное было, более-менее, пристойно, значит, нет повода посыпать голову пеплом.

А что говорят наши либерал-западники? В основном, это новая политэмиграция, из тех, кто остался в России, ярко выступил Лев Шлосберг* — он, кстати, за свой «олимпийский» пост отхватил больше других, как самый заметный из спикеров оппозиции.

В этом лагере царил буйный восторг, авторы буквально заламывали руки, пытаясь объяснить, насколько церемония превзошла все, что было прежде. Объяснять получалось плохо. Возможно, и эти не смотрели церемонию, просто дежурно отработали на своем фланге идеологического фронта. Их либеральный экстаз, простите за аналогию, был похож на имитацию оргазма начинающей порноактрисы – максимально неубедительно. Попытка объяснить гениальность задумки, как легко понять, была обречена на провал, потому что, по словам сценариста церемонии, никакой задумки-то и не было. Культурологи знают, что есть такой модный жанр – поток сознания. Великие люди работали в нем – Гарсия Маркес, Петер Хандке, Марсель Пруст, Тарковский, Вим Вендерс, Райнер Вернер Фасбиндер… Ну, вот эта церемония открытия – типичный «поток сознания» в 2024 году, пропущенный через призму общественно-политических девиаций нашего времени.

Я отдаю себе отчет, в какое время мы живем. Я одного только не могу понять – почему участники идеологического противостояния воюют даже тогда, когда этого легко можно избежать? Открытие Олимпийских игр – идеальный повод уйти с этой войны домой. Абстрагироваться от поиска врага и синдрома «осажденной крепости». В конце концов, можно было просто смотреть на Париж – он прекрасен даже при несомненном переизбытке трансвеститов и мигрантов.

У меня нет своего четкого мнения по поводу церемонии открытия в Париже. Во-первых, я ее полностью не смотрел. Дело не в идеологии или отсутствии российских спортсменов. Мне не интересен формат – сначала какие-то непонятные танцы народов мира, потом пафосные речи старых политиканов, после чего начинается бесконечное однообразное дефиле с демонстрацией парадного шмота делегаций. Ок, в этот раз все происходило не на стадионе, а в самом Париже, и это, пожалуй, круто – лучшее, что вообще могли придумать организаторы. Показать миру Париж – важнейший город в истории западной цивилизации. Надо сказать, это им удалось. Лично у меня нет сомнений, что культурный код Франции — это Париж и его история, а не бородатые женщины, обезумевшие веганы и прочая шиза эпохи.

Во-вторых, я категорически против политизации спорта. Я отчетливо помню Олимпийские игры с 1988 года, и готов поклясться, что каждые следующие игры хуже предыдущих именно в силу политизации. Тут нужно русских прижать, потому что допинг, там надо геев поддержать, потому что это важно, здесь у нас черная гимнастка важнее белых – камон, это все, возможно, очень интересно, но не имеет никакого отношения ни к спорту вообще, ни к олимпийскому движению в частности. Я ничего не имею против инклюзивности и гендерной идентичности. Но я не могу понять, зачем делать из этого культ на Олимпийских играх.

Поэтому мне грустно, что вся полемика на тему парижской Олимпиады свелась к идеологическому противостоянию, в котором стороны, как обычно, не сказали ничего нового, в очередной раз померялись работоспособностью прямой кишки. Мы как-то разучились абстрагироваться, не можем, как прежде, остановиться, выдохнуть и оглянуться по сторонам. В мире есть много интересного, кроме эпической и бессмысленной схватки двух пропаганд. Спортсмены в Париже соревнуются уже почти неделю, для многих из них простое участие на Олимпиаде – великая цель в жизни. Но успехи и неудачи на спортивных объектах полностью утонули в тоннах нечистот, которые с обеих сторон льют пропагандисты, превознося и ненавидя главное спортивное событие 4-летия.

Сейчас все немного успокоятся, церемонию открытия все обсудили, бурление в масс-медиа немного утихнет. Через полторы недели, после церемонии закрытия, зайдут на второй круг, и все повторилось снова. Одни будут превозносить, другие ненавидеть, обильно поливая грязью друг друга.

В общем, ничего нового. Как говорится, «два мира – два Шапиро».

Константин Калиниченко

*Лев Шлосберг – Минюстом РФ признан иностранным агентом