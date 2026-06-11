Фестиваль народных видов спорта пройдет 12 июня в Печорах

Фестиваль народных видов спорта и игр и открытие региональной площадки Медиацентра Росмолодёжи пройдут 12 июня в городе Печоры на площадке «Истоки.Школы», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Мероприятия организует Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Ассамблеи народов России в рамках заезда Всероссийского проекта «Истоки.Школа» – «Единство». Площадкой для проведения событий станет Паломнический центр Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В церемонии открытия региональной площадки Медиацентра Росмолодёжи примут участие министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, член Ассоциации руководителей медиа РФ и председатель регионального отделения Союза журналистов России Ирина Федорова, а также директор Всероссийского проекта «Истоки.Школа» Ксения Юрьева. Открытие региональной площадки Медиацентра Росмолодёжи начнётся в 10:00.

Площадка объединит молодых медиаспециалистов Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет. Она поможет реализовать идеи и проекты, повысит уровень профессиональных навыков молодёжи в сфере медиа и создаст условия для производства и продвижения молодёжного контента.

Программа Фестиваля народных видов спорта стартует в 15:00. Для участников организаторы подготовят интерактивные зоны с кухней народов России и традиционными командными играми. Гости посоревнуются в меткости, балансе и ловкости: их ждут перетягивание каната, лапта, городки, русские забавы, а также игровые форматы «стенка на стенку», «цепи» и «частокол».

Новый сезон Всероссийского проекта «Истоки.Школа» открылся 9 июня в городе Печоры.