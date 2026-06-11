Сертификаты от базы отдыха «Лукоморье» смогут получить псковичи на «Вики-фесте»

Официальный партнер «Вики-феста» — центр загородного отдыха «Лукоморье» приготовил для гостей мероприятия подарки — сертификаты на скидку для посещения базы отдыха, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«Обратите внимание, что количество подарков ограничено, поэтому лучше посетить фестиваль пораньше», - отмечают организаторы.

Напомним, что мероприятие стартует с 11:00 уже в эту субботу, 13 июня.

«Вики-фест» пройдёт в псковском парке Строителей, на мероприятии раздадут 1000 порций мороженого.

Фестиваль организован представителем Федерацией джампинг-фитнесса России — автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт» при участии школы танцев Dance Family.

Генеральный информационный партнер мероприятия — радио ENERGY (105.3 FM). Генеральными партнерами являются автосалон «Авто-Ас» и жилой квартал «Панорама».