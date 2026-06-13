Александр Таланов: от производства аэростатов до председательства в жюри в Великих Луках

В Великих Луках продолжается 30‑я международная встреча воздухоплавателей — сегодня идёт уже третий день мероприятия. В числе гостей — Александр Таланов, генеральный директор предприятия «НПП Русбал», чья компания производит аэростаты. В этом году он выступает в роли председателя жюри, сообщили организаторы.

Видео: «Воздухоплавание | Великие Луки» / «ВКонтакте»

В Великие Луки Александр Таланов приехал не как производитель. В этом году он — председатель жюри. По его словам, воздухоплавание — спорт романтиков. Те, кто однажды попал в него, остаются навсегда.

«В других видах спорта большая текучка. Пришёл — не понравилось — ушёл. А из воздухоплавания мало кто уходит»

Александр Таланов стоял у истоков встреч воздухоплавателей в Великих Луках. Вместе с Федерацией воздухоплавания и администрацией города 30 лет назад они начинали то, что сегодня стало главной воздухоплавательной традицией России.

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».