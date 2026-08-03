Студентка ПсковГУ завоевала золото на первенстве мира по джиу-джитсу

Лучшей на планете по джиу-джитсу среди спортсменов до 21 года стала Анастасия Ребезова — студентка Института образования и социальных наук Псковского государственного университета. Это первое мировое «золото» в ее карьере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

Фото: ПсковГУ

В полуфинале спортсменка взяла верх над принципиальной соперницей из Украины — в решающий момент она забрала два балла и выиграла встречу. Главное испытание было пройдено. В финале победа была присуждена Анастасии Ребезовой: оппонентка не смогла выйти на ковер из-за травмы.

Девушка занимается джиу-джитсу девять лет, в спорт ее привёл старший брат. Сейчас она успешно совмещает учебу в ПсковГУ с тренировками и выступлениями на соревнованиях. Ближайшие планы — взрослый чемпионат мира, который пройдёт с 6 по 9 августа в Абу-Даби.

«Я не планирую останавливаться. Дальше — больше. Уверена, что с такими тренерами и командой меня ждёт еще не один чемпионат. Буду тренироваться, проходить отборы и завоевывать новые медали», — отметила Анастасия Ребезова.