«Пенсионеры и ЗОЖ»: спортивную площадку обновляют в Локнянском округе

Благоустройство площадки для отдыха и занятий спортом проходит в Локнянском муниципальном округе в рамках проекта «Пенсионеры и ЗОЖ» территориального общественного самоуправления «Парковый». Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в Мах.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Мах

На данный момент приобретен грунт и выровнена территория, демонтировано старое ограждение и установлено новое. Пространство стало зеленее — жители высадили шесть туй.

На этом работа не заканчивается. Впереди — установка спортивного воркаут-комплекса, скамьи и урны.