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«Пенсионеры и ЗОЖ»: спортивную площадку обновляют в Локнянском округе

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Благоустройство площадки для отдыха и занятий спортом проходит в Локнянском муниципальном округе в рамках проекта «Пенсионеры и ЗОЖ» территориального общественного самоуправления «Парковый». Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в Мах.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Мах

На данный момент приобретен грунт и выровнена территория, демонтировано старое ограждение и установлено новое. Пространство стало зеленее — жители высадили шесть туй.

На этом работа не заканчивается. Впереди — установка спортивного воркаут-комплекса, скамьи и урны.

«Особенно ценно, что такие проекты рождаются благодаря инициативе самих жителей. Шаг за шагом они создают место, где можно заниматься спортом, встречаться с соседями и проводить время на свежем воздухе. Именно из таких добрых и полезных дел складывается развитие всего нашего округа», — резюмировал Иван Белугин.
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Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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