Фитнес-тренер приглашает новичков и семьи с детьми в пеший поход по «Мальской долине»

Экстремальный туризм - эффективный инструмент ментальной разгрузки и воспитания дисциплины, поскольку преодоление реальных трудностей в горах помогает людям осознать незначительность повседневных городских проблем. Об этом заявила фитнес-тренер и опытный турист Полина Шестиловская в эфире радио ПЛН FM (102.6) и пригласила псковичей в поход.

Тяга к экстриму представляет собой проверку собственных сил, отметила гостья студии. Она привела в пример своё восхождение на перевал в Архызе, которое она назвала опасным для жизни моментом. «Одно неверное движение, один камушек, и просто полечу вместе с рюкзаком вниз, и меня даже никто там и не найдёт. Может, каску найдут и всё», – поделилась своими ощущениями на тот момент Полина Шестиловская. В таких ситуациях турист обязан соблюдать технику безопасности и строго слушаться руководителя, подчеркнула она.

После успешного преодоления перевала фитнес-тренер почувствовала колоссальную уверенность в себе. «Теперь мне море по колено, потому что это действительно было опасно. Но я преодолела, аккуратно, продумывая каждый шаг», - сказала гостья студии.

Спортсменка призналась, что она всегда испытывает внутреннее сопротивление при подготовке и начале похода. Мысль «Зачем я вообще это всё делаю?» посещает ее на этапе сбора тяжелого рюкзака и во время изматывающей акклиматизации в первые два-три дня, когда она истекает потом. Однако конечная эйфория полностью перекрывает эти трудности и сразу мотивирует, по словам Полины Шестиловской, на планирование следующего маршрута.

Тренер также обратила внимание на психологический аспект туризма. В повседневной жизни человека окружает множество проблем, а в походе возникают совершенно другие задачи. «Ты не думаешь о том, что у тебя немытая голова, немытое лицо. Здесь у нас это проблема, а там нет», – разъяснила Полина Шестиловская. Кроме того, туризм развивает выдержку и общение, поскольку участник должен на протяжении длительного времени находиться с глазу на глаз с одними и теми же людьми и держать себя в руках, добавила она. Именно в таких условиях, по словам фитнес-тренера, человек раскрывает свой истинный характер.

Чтобы сделать такой терапевтический эффект доступным для широкой аудитории, Полина Шестиловская анонсировала открытый поход, который состоится 13 сентября.

Маршрут пролегает через «Мальскую долину» и подходит для новичков и семей с детьми. Протяженность пути составит 15–17 километров в спокойном темпе с режимом «40 минут идем, 10 минут отдыхаем». На обеде участники смогут постоять 40–60 минут, пофотографироваться и перекусить. Тренер заверила, что участники не нуждаются в специальных туристических навыках, так как их ждет «обычная ходьба в хорошей компании». Желающие могут записаться в поход в группе клуба «Супер-фитнес» (S-Fitness) в соцсети «ВКонтакте».