Псковский фитнес-тренер назвала личный пример главным способом приобщения детей к спорту

Родители должны вдохновлять детей на занятия спортом через личный пример и аккуратную настойчивость, а не через принуждение, поскольку такой подход помогает детям самостоятельно выбирать здоровые привычки и отказываться от гаджетов. Об этом заявила фитнес-тренер и многодетная мать Полина Шестиловская в эфире радио ПЛН FM (102.6).
Гостья студии отметила, что родители совершают ошибку, когда пытаются заставить ребенка заниматься тем, что интересно взрослым, а не ему самому. Полина Шестиловская привела в пример воспитание собственных троих детей в возрасте 23, 20 и 11 лет.
Старшая дочь, по её словам, долго не находила себя в школьных секциях, но после того, как мама показала ей воздушные полотна, девочка начала посещать тренировки с удовольствием и продолжила занятия после переезда в Санкт-Петербург. Средний сын самостоятельно выбрал футбол вместо дзюдо, ходил на тренировки с упорством каждый день, а позже принял участие в гонках с препятствиями, вдохновившись активностью матери.
Особое внимание тренер уделила психологическим приемам. Она применила тактику «запретного плода» к младшему ребенку. Когда сын просился в поход, Полина Шестиловская объяснила ему, что он пока не готов к таким сложностям. Данный подход разжег его интерес и мотивировал его доказать свою готовность, что дало ребенку успешный, по словам гостьи студии, первый опыт туризма.
В завершение беседы специалист призвала родителей больше уделять внимания физической культуре, показывать детям пример, делать элементарную зарядку и посещать спортивные мероприятия. Она подчеркнула, что для успеха в этом вопросе необходимо любить детей, любить свое дело и чувствовать ребенка, направляя его в правильное русло без перегибов.