Псковский фитнес-тренер назвала личный пример главным способом приобщения детей к спорту

Родители должны вдохновлять детей на занятия спортом через личный пример и аккуратную настойчивость, а не через принуждение, поскольку такой подход помогает детям самостоятельно выбирать здоровые привычки и отказываться от гаджетов. Об этом заявила фитнес-тренер и многодетная мать Полина Шестиловская в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Гостья студии отметила, что родители совершают ошибку, когда пытаются заставить ребенка заниматься тем, что интересно взрослым, а не ему самому. Полина Шестиловская привела в пример воспитание собственных троих детей в возрасте 23, 20 и 11 лет.

Старшая дочь, по её словам, долго не находила себя в школьных секциях, но после того, как мама показала ей воздушные полотна, девочка начала посещать тренировки с удовольствием и продолжила занятия после переезда в Санкт-Петербург. Средний сын самостоятельно выбрал футбол вместо дзюдо, ходил на тренировки с упорством каждый день, а позже принял участие в гонках с препятствиями, вдохновившись активностью матери.

Особое внимание тренер уделила психологическим приемам. Она применила тактику «запретного плода» к младшему ребенку. Когда сын просился в поход, Полина Шестиловская объяснила ему, что он пока не готов к таким сложностям. Данный подход разжег его интерес и мотивировал его доказать свою готовность, что дало ребенку успешный, по словам гостьи студии, первый опыт туризма.

«Очень часто я слышу такую фразу: "Если я заберу телефон, то мне же придётся его развлекать". Да, придётся развлекать, придётся иногда даже заставлять. Лучше, конечно, показывать свой положительный пример. И, наверное, всё-таки надо проявить настойчивость, но очень аккуратно, чтобы у ребёнка это не переросло в какую-то боязнь. Очень аккуратно иногда надо просто показать на своём примере, не заставляя, — чтобы ребёнок сам сделал вывод, что это хорошо, что это полезно не потому, что так сказала мама, а потому, что это будет хорошо», - прокомментировала методы работы с детьми Полина Шестиловская.

В завершение беседы специалист призвала родителей больше уделять внимания физической культуре, показывать детям пример, делать элементарную зарядку и посещать спортивные мероприятия. Она подчеркнула, что для успеха в этом вопросе необходимо любить детей, любить свое дело и чувствовать ребенка, направляя его в правильное русло без перегибов.