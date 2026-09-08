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Врио ректора ПсковГУ пробежал 30 км на «Трувор ультра трейл»

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Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев и заместитель начальника военного учебного центра Алексей Автушенко вышли на старт ультрамарафона «Трувор ультра трейл. Мьёлнир» на дистанции 30 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Отмечается, что в этом году врио ректора вышел на старт марафона во второй раз и стал наставником для Алексея Автушенко.

«Вместе они прошли подготовительный путь и вместе стартовали, доказав, что командный дух и поддержка старших товарищей творят чудеса», - подчеркнули в университете.

Алексей Автушенко рассказал о спортивных выходных: «Мы готовились к забегу на протяжении 9 месяцев, а во время ультрамарафона преодолели 30 километров горок, грязи и ручьёв. Финишировав, мы получили замечательные эмоции и зарядились отличным настроением».

Четвертый трейловый ультрамарафон Truvor ultra trail-2026 состоялся 5 и 6 сентября в Изборске. Среди стран-участниц: Россия, Республика Беларусь, Финляндия и Китай, всего бежали 400 атлетов.

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