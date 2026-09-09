«Беседка»: Об итогах II тура чемпионата России по хоккею на траве 5х5 среди мужских команд

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Беседка». Центральной темой нового выпуска станет II тур чемпионата России по хоккею на траве 5х5 среди мужских команд, который прошел в Пскове с 4 по 6 сентября. На стадионе «Локомотив» состязались команды из семи субъектов РФ, включая Псковскую область.

Подробнее о том, как прошел второй тур и каковы дальнейшие перспективы развития этого вида спорта в Псковской области, расскажут президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз и руководитель комитета проведения соревнований Федерации хоккея на траве России, главный судья второго чемпионата России по хоккею на траве 5х5 Сергей Смирнов.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.