Военно-патриотический фестиваль «Защитники будущего» пройдет в Пскове

Военно-патриотический фестиваль «Защитники будущего» объединит молодежь области на площадках города Пскова вокруг цифровых технологий и инновационного спорта 19 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Афиша предоставлена АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Иркутском переулке, дом 2, и начнется в 11:00 с соревнований. В 13:00 состоится официальное открытие фестиваля, который станет площадкой для демонстрации достижений в сфере высоких технологий, инновационных видов спорта и военно-патриотического воспитания: с 12:00 до 17:00 будет организована работа интерактивных площадок, а завершится мероприятие в 19:00.

Программа фестиваля будет посвящена цифровым технологиям, инновационным видам спорта и военно-патриотической выставке. Участников ждут лазерный бой, гонки дронов, фиджитал-спорт, VR-погружение, симулятор полётов, а также тематические мастер-классы и практические сессии по работе с искусственным интеллектом, кибербезопасности и цифровым инструментам. Мероприятие предоставит молодым людям возможность освоить актуальные цифровые компетенции, обменяться опытом и найти единомышленников для реализации совместных проектов в сфере высоких технологий.

Участниками фестиваля могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из Псковской области, а также из регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Участие в фестивале бесплатное, для этого необходимо только зарегистрироваться.

Мероприятие проходит в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи и национального проекта «Молодежь и дети». Организаторами фестиваля выступают Министерство молодежной политики Псковской области, Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области и Федерация фиджитал-спорта Псковской области.