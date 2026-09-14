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Псковские спортсмены-пенсионеры завоевали три медали на спартакиаде в Пензе

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XI Спартакиада пенсионеров России завершилась в Пензе. По итогам соревнований команда Псковской области заняла 36-е место из 79 субъектов РФ и третье место среди команд СЗФО, а спортсмены региона завоевали три медали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Спортсмены Псковской области выступили в плавании, настольном теннисе, шахматах, лёгкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсе и в сдаче нормативов комплекса ГТО.

В личном зачёте Наталья Полякова получила золотую медаль в шахматах. Людмила Силина завоевала бронзовую медаль в дартсе, набрав 313 очков. Иван Фомичев занял третье место в сдаче нормативов ГТО среди участников старше 70 лет.

«Поздравляем наших спортсменов! Гордимся результатами и желаем новых побед!» - добавили в центре спортивной подготовки. 
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