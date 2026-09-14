 
Спорт

В городском парке Невеля открылась «умная» спортивная площадка

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«Умная» спортивная площадка открылась в городском парке Невеля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

«Во время недавней поездки в округ оценил ход работ на этом объекте: готовность уже тогда была высокой, подрядчик обещал всё завершить в течение нескольких дней – и слово сдержал. Продолжим и дальше развивать спортивную инфраструктуру региона», – подчеркнул глава региона. 

По его словам, такие площадки для занятий на свежем воздухе действительно востребованы. Главным плюсом также является современный формат: QR-коды помогают подобрать тренировочный комплекс и выполнять упражнения правильно.

На встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым губернатор обсудил установку в Псковской области еще трех больших «умных» площадок в следующем году. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.

Глава региона также добавил, что развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности – один из приоритетов Народной программы «Единой России» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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