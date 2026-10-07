Забег, приуроченный к 445-летию обороны Пскова от Стефана Батория, пройдет 18 октября

Краеведческий забег, приуроченный к 445-летию обороны города от войск Стефана Батория, пройдёт 18 октября в Пскове, сообщается в Официальном канале Псковской области в Мах.

Фото: Официальный канал Псковской области в Мах

Маршрут пройдёт вдоль крепостной стены Окольного города. Участники смогут выбрать одну из трёх категорий:

«Метеоры» — на скорость, мужчины и женщины соревнуются отдельно;

«Скороходы» — бег или быстрый шаг, можно с палками для скандинавской ходьбы;

«Философы» — прогулочный темп с аудиоэкскурсией, главное — участие.

Забег стартует от Покровской башни, Набережной реки Великой. Сбор и регистрация в 11:30–11:55, старт в 12:00.

Зарегистрироваться можно до 17 октября включительно.

Мероприятие реализуется на средства городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова и комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.