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Чемпионат по футболу среди команд ветеранов пройдет в Порхове

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Ежегодный чемпионат Псковской области по футболу среди команд ветеранов (1975 года и старше) в честь памяти заслуженного работника культуры и спорта Игоря Осипенко пройдет в Порхове на центральном стадионе 10 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель детско-юношеской спортивной школы города Порхова Михаил Савицкий.

Торжественное открытие соревнований запланировано в 10:30. Чемпионат посетит дочь Игоря Осипенко Ольга. Она является постоянным гостем соревнований.

В чемпионате также примут участие три команды из Пскова, Порхова и Великолукского муниципального округа.

Победители получат кубки, медали и призы от главы администрации города Порхова Юрия Семёнова. Команда-победитель получит статуэтки с индивидуальными гравировками.

Игорь Осипенко родился 7 декабря 1950 года. C 1989 по 2005 годы возглавлял комитет по физической культуре и спорту Псковской области. В своей работе он много внимания уделял развитию массовой физической культуры и спорта в области, укреплению материально-технической базы псковского спорта. За время его работы в области было построено и реконструировано более 40 спортивных объектов, среди них спортивно-оздоровительный центр «Юность» в Островском округе, который стал одним из ведущих центров развития лыжного и биатлонного спорта России.

При его содействии Псковская область стала одним из центров развития детско-юношеского футбола Северо-Запада России, где осуществлялся национальный инвестиционный проект «Подарим детям стадион».

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Игорь Осипенко награжден почетными знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

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