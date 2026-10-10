Вечерняя пробежка «Ночной #не5вёрст» прошла в Пскове 10 октября

Сбор на вечернюю пробежку был в Финском парке напротив Троицкого моста. Сбор участников начался в 20:30, старт был дан в 21:00 с площадки парка реки Псковы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: ПЛН / Константин Красильников

Протяжённость маршрута составила 5 км. Трасса пролегала по центру города: участники пробежали вдоль стен Псковского Кремля, по набережным рек Псковы и Великой, а также через парк Куопио.

Организацию и координацию мероприятия обеспечили волонтёры. Участие в пробежке было бесплатным. Время прохождения дистанции фиксировалось. Итоговый протокол планируется опубликовать в социальных сетях.

По завершении дистанции участникам предоставили горячий безалкогольный глинтвейн от кафе «Мидийный Дом Псков». После финиша для бегунов выступила группа псковских диджеев SØNIC — была организована неформальная программа для общения.

Организатор Сергей Иванов сообщил, что традиционные пробежки «5 вёрст» проходят каждую субботу в 09:00 на набережной реки Великой; в них участвует около 200 человек. Проект реализуется волонтёрами по принципу «участники для участников». «Ночной #не5вёрст» стали альтернативным форматом: дистанция осталась прежней (5 км), но время проведения перенесли на вечер. Цель инициативы — расширить варианты спортивной активности для городского сообщества.