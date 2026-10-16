«Любуемся Псковом»: в воскресенье псковичей ждёт почти девятикилометровый маршрут

Спортивно-краеведческое мероприятие «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!» пройдет в Пскове в воскресенье, 18 октября. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью почти девять километров. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Изображение: Псковский городской молодежный центр
На протяжении маршрута участников будут сопровождать замыкающие, а волонтеры встретят их на отдельных участках. У Гремячей башни можно будет взять воду. Большая часть пути пройдет по пешеходным зонам, однако организаторы предупреждают о сложных участках и рекомендуют заранее изучить электронную карту маршрута.
На время мероприятия также предусмотрены частичные перекрытия автомобильного движения. Они отмечены на отдельной карте.
Регистрация участников начнется в 11:30 и продлится до 11:55. Организаторы советуют приходить заранее, чтобы избежать очередей. Старт запланирован на 12:00.
Мероприятие приурочено к 445-летию героической обороны Пскова от войск Стефана Батория. В этот же день в 11:00 в храме Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома пройдет лития в память о защитниках города.
Проект реализуется на средства городского конкурса молодежных проектов «Есть идея» при поддержке Псковского городского молодежного центра и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города.