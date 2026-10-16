«Любуемся Псковом»: в воскресенье псковичей ждёт почти девятикилометровый маршрут

Спортивно-краеведческое мероприятие «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!» пройдет в Пскове в воскресенье, 18 октября. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью почти девять километров. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

На протяжении маршрута участников будут сопровождать замыкающие, а волонтеры встретят их на отдельных участках. У Гремячей башни можно будет взять воду. Большая часть пути пройдет по пешеходным зонам, однако организаторы предупреждают о сложных участках и рекомендуют заранее изучить электронную карту маршрута.

На время мероприятия также предусмотрены частичные перекрытия автомобильного движения. Они отмечены на отдельной карте.

«Маршрут довольно серьезный по протяженности, поэтому очень важно трезво оценивать свое здоровье и не гнаться за призами. Всё-таки это скорее краеведческое мероприятие. Например, можно выбрать категорию “Скороходы” и в своем темпе добраться до финиша, даже пешком. Или выбрать категорию “Философы” — просто прогуляться по маршруту и послушать аудиоэкскурсию», — отметили организаторы.

Регистрация участников начнется в 11:30 и продлится до 11:55. Организаторы советуют приходить заранее, чтобы избежать очередей. Старт запланирован на 12:00.

Мероприятие приурочено к 445-летию героической обороны Пскова от войск Стефана Батория. В этот же день в 11:00 в храме Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома пройдет лития в память о защитниках города.

Проект реализуется на средства городского конкурса молодежных проектов «Есть идея» при поддержке Псковского городского молодежного центра и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города.