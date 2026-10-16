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Чемпионат и первенство города по армрестлингу пройдут в Пскове 17 октября

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Чемпионат и первенство Пскова по армрестлингу пройдут в спортивном комплексе «Олимп» 17 октября, сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей президент Федерации армрестлинга Псковской области Василий Иванков.

В состязаниях примут участие спортсмены в возрасте от 16 до 18 лет. Предусмотрены отдельные зачеты среди мужчин и женщин, а также несколько весовых категорий.

По предварительным данным, на соревнованиях ожидается около 35 участников. К турниру также присоединятся спортсмены из ближайших областей.

Начало соревнований запланировано на 12:00 по адресу: улица Ротная, дом 34. Зрители смогут посетить соревнования бесплатно.

Организаторами выступают Федерация армрестлинга Псковской области и министерство спорта Псковской области.

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