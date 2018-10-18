Туризм

«Псковские уроки»: 8 классных идей новогодних экскурсионных программ для школьников

До Нового года осталось всего 74 дня! Наши дети уже строчат письма деду Морозу, во все лопатки придумывая списки желаний-2019. Ну а самые дальновидные родительские комитеты уже думают о том, как организовать классный новогодний праздник для своих школьников.

Компания «Славянский тур» предлагает восемь отличных экскурсионно-развлекательных программ, которые помогут сделать Новый год не просто интересным и познавательным, а классным и мегакрутым! Все программы разработаны в рамках проекта «Псковские уроки», который является частью федеральной программы «Живые уроки».

1. «В поисках новогоднего клада в Изборской крепости!» 1-4кл. – от 600 руб.

Автобусный тур Псков-Изборск-Псков. Интерактивная экскурсия, зимние забавы, праздничный стол, новогодняя программа с Дедом Морозом или Снегурочкой

2. «Славянские забавы в Железном граде» 4-9 кл. – от 750 руб.

Автобусный тур Псков-Изборск-Псков. Экскурсия-квест, праздничный стол, интерактивная программа «Традиции и обряды празднования Нового года», славянские забавы, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

3. «Зима в королевстве Сетомаа!» 1-11 кл. – от 650 руб.

Автобусный тур Псков-Сигово-Псков. Экскурсия по музее-усадьбе Сето, домашнее представление по мотивам национальной сказки, традиционные игры и танцы народа Сето, старинные загадки, мастер-класс по приготовлению национальной кухни с угощениями

4. «Новый год в гостях у колокольного мастера» 1-11 кл. – от 600 руб.

Автобусный тур Псков-Сигово-Псков. Экскурсия в музей «Литейный двор», знакомство с тайнами стародавнего литья, мифами и легендами колокололитейного дела, мастер-класс на концертной звоннице, иван-чай с медовыми пряниками, новогодние забавы, игры и хороводы у новогодней Ёлки

5. «Идет волшебница-зима!» 5-11 кл. – от 1200 руб.

Автобусный тур Псков-Пушкинские Горы – Псков. Экскурсия в Пушкинский заповедник «Зимняя пушкинская сказка» с посещением музея-усадьбы Михайловское, Святогорского монастыря и могилы А.С. Пушкина, интерактивная программа «Зима! Крестьянин торжествуя»

6. «Рождественская сказка Шехерезады!» 4-9 кл. – от 990 руб.

Автобусный тур Пков – Вечаша – Псков. Экскурсия в музей заповедник им. Римского-Корсакова + интерактивное представление «Ночь перед Рождеством» + традиционные игры и развлечения + зимние забавы на природе: катание на санках и ледянках + фиточай с пирогами

7. «Новый год по-псковски! Диско-квест» 5-11 кл. – от 990 руб.

Банкетный зал, Псков. Новогодняя интерактивная программа: секреты Меча Довмонта, погоня за Снежным Барсом, Кремль из снега, интриги Псковского двора, славянские забавы + праздничный стол + DJ + дискотека + поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

8. «Зимняя история средневековой крепости» 5-11 кл. – от 950 руб.

Автобусный тур Псков-Порхов-Псков. Экскурсия по Порховской крепости, мастер-класс по изготовлению сувениров, чай с пирогами, новогодние забавы у Ёлки, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

Телефон для справок: +7 911 357 35 35 (по будням с 10.00 до 19.00)

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