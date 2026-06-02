Роспотребнадзор разрешил купаться только в двух детских лагерях в Псковской области

115 детских лагерей в Псковской области получили положительные санитарные эпидемиологические заключения. Они готовы к приему и отдыху детей, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«Сейчас мы продолжаем работу по экспертизе и выдаче санэпидзаключения по загородным оздоровительным лагерям. На сегодняшний день в реестре их 13. Планируется проверить еще один лагерь — "Нептун", который в июле планирует открыть свою работу. Знаю, что там активно ведутся работы по подготовке», — подчеркнула Елена Припутенко.

На сегодняшний день десять загородных оздоровительных лагерей получили положительные санитарные заключения.

«Обращаю внимание, что в десяти лагерях у нас тоже запланированы зоны рекреации, и они тоже должны получить санитарные эпидемиологические заключения. На сегодня только два лагеря — "Звездный" и "Юный железнодорожник" получили заключения на зоны купания», — отметила специалист.

Елена Припутенко добавила, что со своей стороны управление Роспотребнадзора будет проводить плановые контрольно-надзорные мероприятия и профилактические визиты с обязательным применением лабораторных видов исследования в течение всего летнего периода. Особое внимание обращается на качество воды, питания и подбор персонала.

Кроме того, огромное внимание уделяется перевозкам. «Наши дети будут выезжать в другие регионы, здесь также важно соблюдать наши методические рекомендации». — резюмировала Елена Припутенко.

