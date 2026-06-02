Как не испортить свой отдых: псковичам рекомендуют заранее проверить сроки действия загранпаспортов

С приходом лета начался долгожданный сезон отпусков. Многие намерены отдохнуть за рубежом. А поэтому важно заранее убедиться в действительности своего заграничного паспорта, сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

В связи с тем, что выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию осуществляется только по действительным документам, в УМВД обращают внимание на необходимость своевременного получения заграничного паспорта, в том числе взамен ранее использованного.

Как показывает практика, пик обращений граждан по вопросу выдачи заграничного паспорта приходится на предпраздничные и отпускные периоды. Напоминаем, что срок оформления заграничного паспорта составляет от одного до трех месяцев. Чтобы избежать задержек в пиковые сезоны, рекомендуется подавать документы за 3-4 месяца до планируемой поездки.

На территории Псковской области независимо от места жительства заявление о выдаче загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации, можно подать в подразделениях Печорского, Порховского, Опочецкого, Струго-Красненского, Невельского, Великолукского муниципальных округов. Подать заявление можно посредством Единого портала государственных услуг или через отделы приема заявителей многофункционального центра Псковской области.