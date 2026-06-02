В Минэкономразвития заявлены шесть турпроектов на 32,6 млрд рублей. Они претендуют на льготное финансирование в рамках новой государственной программы «Пять морей и озеро Байкал». Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Новый механизм дополняет действующую государственную программу льготного инвестиционного кредитования и предусматривает аналогичные условия финансирования. Однако его действие ограничено 12 федеральными круглогодичными курортами. Средства могут быть направлены на строительство и модернизацию объектов размещения, а также сопутствующей туристической и сервисной инфраструктуры.

