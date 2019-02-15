Туризм

Псковичи могут успеть забронировать последние несколько мест в праздничном туре «СПАсение от суеты»

Всего 4 свободных места осталось в праздничном путешествии «СПАсение от суеты», который организует компания «Славянский тур». Двухдневная поездка на один из лучших спа-курортов Эстонии Pühajärve Spa & Holiday Resort состоится 9-10 марта.

Окунитесь в мир спокойствия, наслаждения и красоты! Подарите себе настоящие выходные!

Программа тура

9 марта

10:40 - сбор группы на пл.Ленина, 1, магазин «ZENDEN»

11:00 - отъезд в Отепя из Пскова (150 км)

13:00 - переход на эстонское время (14:00 - московское время) - прибытие в Отепя

13:00 - прогулка по зимней столице Эстонии. Городок, расположенный среди холмов и долин Южной Эстонии, получил свое название за форму холма, напоминающего медвежью голову. В переводе с эстонского Отепя означает «Голова медведя», вот почему именно лобастая голова мишки украшает герб города. Отепя известен не только как центр зимнего спорта, но и в качестве спокойного СПА – курорта.

14:00 - отъезд в Pühajärve Spa & Holiday Resort, расположенный посреди приусадебного парка бывшего рыцарского имения XIV века на берегу самого красивого озера Эстонии Пюхаярве, пляж которого получил международную награду «Голубой флаг» за чистоту воды. Спа-отель предлагает уютное, со всеми удобствами размещение и самые современные условия для отдыха и оздоровления.

16:00 - знакомство с комплексом. Размещение в отеле.

В вашем распоряжении с 07:00 до 22:00 неограниченное пользование: банями, парилками; тренажерным залом; 25-метровым бассейном с четырьмя дорожками и массажными струями; большим джакузи, детскими бассейнами; уютным баром при бассейне с напитками (за доп.плату).

17:00 – 19:00 – ужин «шведский стол» в ресторане отеля из экологически чистых продуктов, свободное время

К Вашим услугам предлагается: боулинг-зал с четырьмя игровыми дорожками; настольный теннис, бильярд; уютный паб и лобби-бар с wi-fi; кафе, расположенное в башне отеля на высоте 25 метров, откуда открывается прекрасный вид на Пюхаярве и природный парк Отепя; прокат спортивного инвентаря.

10 марта

08.00-10.30 завтрак «шведский стол». Посещение бассейна, бань, тренажерного зала.

Для вас в подарок 1 процедура в СПА-комплексе на выбор: водяная массажная кровать, массажное кресло, ванна для ног с различными экстрактами, ванна для ног с морской солью, массажная ванна с различными экстрактами, теплая подушка с глиной, прогревание болотным торфом, обертывание холодным парафином, уход за руками с персиковым парафином, уход за ногами с парафином, соляная камера (30 мин), солярий (5 мин), инфракрасная сауна (20 мин).

12:00 – освобождение номеров. Отъезд в Выру, посещение торгового центра Kagukeskus, Maxima, Kaubamaja.

15:00 - отъезд в Псков

18:00* – ориентировочное время прибытия в Псков

*Время прибытия может измениться в связи с прохождением границы

Стоимость тура на человека: 5200 руб.

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание; сопровождение по программе прогулки по Отепя и Выру; проживание в двухместном номере (в номерах – халаты); ужин «шведский стол» 9 марта, завтрак «шведский стол» 10 марта, неограниченное пользование бассейном, банями, тренажерным залом; в подарок 1 СПА-процедура.

Дополнительные услуги: оформление эстонской визы, медицинской страховки, прокат спортивного инвентаря (лыжи, санки, коньки, палки для скандинавской ходьбы), оплата за одноместное размещение - 1000 рублей.

Еще больше праздничных суперпредложений - в офисах компании «Славянский тур»!

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700, 084

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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