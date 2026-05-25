Как и в 2024 году, большинство респондентов ПЛН проведут летний отпуск дома

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей проведут летний отпуск дома. Это следует из опроса, в котором приняли участие 184 человека.

В 2024 году в опросе приняло 197 человек, что почти столько же, сколько и в этом.

Самым популярным ответом по-прежнему остается вариант «Никуда не поеду, мне и дома хорошо» — его выбрали 33,5% респондентов, что лишь на 3,5% меньше, чем в позапрошлом году (37%)

Второй по популярности ответ такой же, как и в 2024 году. В этом году 18% проголосовали за вариант «поеду в путешествие в пределах региона или России», что на 5,3% меньше, по сравнению с позапрошлым годом.

Еще 17,5% респондентов отдохнут на даче или у родственников. Почти столько же, сколько и в 2024 году (16,8%).

Почти с таким же показателем, как и в позапрошлом году (16,2%), 16,3% респондентов заявили, что летом у них не будет отпуска.

В туристическую поездку заграницу планируют поехать 8,7% голосующих, что почти в два раза больше, чем в 2024 году. Тогда было 4,6% респондентов, которые поедут заграницу.

Еще 3,3% пока не решили, как проведут летний отпуск, в 2024 году неопределившихся было меньше — только 1%.

2,7% участников опроса летом отправятся в длительный отпуск и собираются реализовать множество планов. В позапрошлом году только 1% опрошенных имел длительный отпуск.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Беспокоят ли вас участившиеся атаки БПЛА?»