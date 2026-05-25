Псковичи даже со скидками не могут себе позволить путёвку в санаторий — Анжелика Шундер

На встрече главы Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева с председателями псковских областных отраслевых профсоюзных организаций руководитель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер подняла вопрос о возрождении программы поддержки для членов профсоюзов, благодаря которой люди смогут посещать курортно-санаторные организации для отдыха и лечения, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вхождение трудящихся в профсоюзы даёт возможность присоединиться к программе лояльности, которая даёт до 20% скидки на путёвки в курортно-санаторные базы отдыха. Однако Анжелика Шундер подняла тему того, что у людей сейчас настолько низкие зарплаты, что даже со скидками путёвки всё равно слишком дорогие.

Анжелика Шундер попросила Сергея Черногаева обсудить этот вопрос с губернатором Псковской области при личной встрече:

«Большое количество людей, которые не имеют финансовую возможность. Даже со скидками они не могут себе позволить путёвку в санаторий, а за счёт этой программы они имели возможность съездить в санаторий, некоторые вообще впервые в жизни, к сожалению. Неоднократно говорили о возрождении программы, при учёте, что у нас есть санатории, поэтому деньги останутся в Псковской области», - заметила Анжелика Шундер. 

