 
Туризм

Гастрофестиваль «Моя еда — 2026» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

0

Первый день гастрономического фестиваля «Моя еда», посвященный кухне народов России, прошел в Пскове в парке Строителей 23 мая.

На гастрофестивале гости больше узнали о здоровом питании и влиянии различных продуктов на организм из лекции гастроэнтеролога и гепатолога Сергея Вялова, а также переняли секреты кулинарного мастерства у опытного повара Андрея Лукина и новой звезды Псковской области Владислава Павлова, который одержал победу в кулинарном реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь». Все желающие научились готовить блюда разных народов России, приняв участие в мастер-классах по приготовлению крымских чебуреков, кыстыбаев, удмуртских перепечей и белорусских клецк с начинкой. На память о посещение гости фестиваля приобрели уникальные  товары ручной работы, сувениры и изделия народных промыслов, а самые эрудированные гурманы смогли проверить свои знания в кулинарии, поучаствовав в гастрономическом квизе.

Подробнее — в фоторепортаже Константина Красильникова.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026