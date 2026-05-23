Гастрофестиваль «Моя еда — 2026» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый день гастрономического фестиваля «Моя еда», посвященный кухне народов России, прошел в Пскове в парке Строителей 23 мая.

На гастрофестивале гости больше узнали о здоровом питании и влиянии различных продуктов на организм из лекции гастроэнтеролога и гепатолога Сергея Вялова, а также переняли секреты кулинарного мастерства у опытного повара Андрея Лукина и новой звезды Псковской области Владислава Павлова, который одержал победу в кулинарном реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь». Все желающие научились готовить блюда разных народов России, приняв участие в мастер-классах по приготовлению крымских чебуреков, кыстыбаев, удмуртских перепечей и белорусских клецк с начинкой. На память о посещение гости фестиваля приобрели уникальные товары ручной работы, сувениры и изделия народных промыслов, а самые эрудированные гурманы смогли проверить свои знания в кулинарии, поучаствовав в гастрономическом квизе.

Подробнее — в фоторепортаже Константина Красильникова.