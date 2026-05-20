Чомгу можно увидеть на Городищенском озере в Печорском округе

Гуляя по плато над Городищенским озером, можно увидеть птицу 2026 года – чомгу. Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России выбирает птицу года для привлечения внимания к определенному виду птиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Просветительская акция способствует более углубленному изучению жизни выбранной птицы, способов сохранения вида и мест его обитания.

Чомга, или большая поганка, — водоплавающая птица из семейства поганковых — Podicipedidae. Неблагозвучное название «поганка», согласно одной из наиболее распространенных версий, происходит из-за резкого и отталкивающего запаха мяса птицы. А «чомга» с латинского языка переводится как «нырок».

Весной птиц можно легко опознать по двум тёмным пучкам перьев, похожим на «ушки» или «рожки», поднятые над головой, и рыжему «воротничку», который ещё называют «бакенбардами».

В период размножения чомги устраивают настоящие представления на воде: синхронно ныряют и выныривают, бегут по поверхности, хлопая крыльями, трясут головой и демонстрируют «украшения» на голове, а также обмениваются «подарками» — пучками водорослей или мелкой рыбкой.

Гнездо чомги состоит из осоки, тростника, рогоза, водорослей и имеет вид плавающего плотика. Самец и самка высиживают яйца поочередно. В первые дни после появления птенцов на свет родители возят их на спине, пряча под крылья.

Больше о флоре и фауне Изборска можно узнать на тематических выставках. «Встречай любовью стаи птичьи» — выставка о самых интересных представителях орнитофауны памятника природы «Изборско-Мальская долина». «Секреты Изборского чая» — выставка о лекарственных растениях, которые произрастают в окрестностях Изборска.

Выставки можно посетить в музейном кафе «Блинная» (Изборск, улица Московская, дом 8).