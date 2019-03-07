Туризм

Дарите дамам путешествия: компания «Славянский тур» поздравила прекрасных псковичек с 8 Марта

Самый весенний праздник, в ожидании которого расцветают сердца и оживают чувства, все ближе. Уже завтра тысячи букетов и миллионы самых добрых пожеланий бодрящим водопадом обрушатся к ногам самых обаятельных и привлекательных.

Компания «Славянский тур» поздравляет всех представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем. Педагоги и врачи, бухгалтеры и воспитатели, менеджеры и продавцы, косметологи и парикмахеры - где только не работают наши женщины.

У всех интересы самые разные, но предложи любой отправиться на край света на теплые моря вместе с любимым - ни одна не откажется! Поэтому, дорогие мужчины, дарите своим вторым половинкам путешествия. Ну а вы, дорогие женщины, просто держите наготове дорожную сумку.

И, конечно же, вне зависимости от того, в дороге вы или дома, пусть с вами всегда будут любовь, здоровье, теплота семьи и удача.

А «Славянский тур» всегда поможет подобрать тур и учтет все пожелания.

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700, 084

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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