Туризм

Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах

Начало действия закона о запрете размещения хостелов в жилых многоэтажных домах откладывается - Совет Федерации отклонил документ с созданием согласительной комиссии для того, чтобы прописать в нем другие сроки вступления в силу, пишет «Российская газета».

Накануне профильный комитет по федеративному устройству рекомендовал документ к одобрению, однако комитеты СФ по социальной политике, бюджету, экономполитике дали на него отрицательное заключение.

По словам главы комитета по соцполитике Валерия Рязанского, прописанный в законе десятидневный срок не позволит хостельерам привести свой бизнес в соответствие с новыми требованиями, а именно - перевести помещения их жилого статуса в нежилой, соблюсти требования о переносе хостела на первый этаж и обеспечению отдельным входом. В итоге, считает Рязанский, могут быть потеряно порядка 50 тысяч бюджетных гостиничных мест. По его словам, уже сейчас глубина бронирования хостелов охватывает июль и август.

В случае вступления закона в силу в обозначенные сроки многие хостелы просто закроются, полагает Рязанский, тогда в регионах исчезнут тысячи рабочих мест.

В бюджетном комитете обратили внимание на то, что местные бюджеты не получат компенсацию выпадающих доходов, если закон вступит в силу в этом году. Глава комитета Сергей Рябухин считает, что применять новые нормы по этой причине следует самое раннее - с января 2020 года.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что закон вызвал «резко негативную реакцию» у предпринимателей полуострова.

При этом все комитеты соисполнители заявили о том, что поддерживают основную идею идею - вывести хостелы их жилых домов и обеспечить покой и безопасность собственникам жилья.

В защиту закона выступила его соавтор, глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская. Она рассказала о многочисленных жалобах граждан на деятельность хостелов и угрозы общественному порядку, которые они создают.

«Ко мне и ко многим сенаторам поступило множество обращений по поводу того, что нельзя мгновенно закрыть бизнес», - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, в числе обратившихся был врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который обеспокоен последствиями вступления закона в силу в десятидневный срок.

Глава Совфеда призвала учесть интересы предпринимателей. «Человек взял кредит, арендовал помещение, дайте ему время до 1 января 2020 года, чтобы он цивилизованно закрыл свой бизнес. Мы же не рейдеры, мы не можем так поступать», - сказала она. При этом глава СФ подтвердила, что сенаторы полностью поддерживают основное содержание закона и просят только изменить сроки вступления в силу.

В итоге за документ проголосовали всего двое сенаторов, 151 проголосовал против, четверо воздержались.

В состав согласительной комиссии вошли представители нескольких комитетов Совфед. Они совместно с депутатами Госдумы внесут изменения в текст закона, затем он будет вновь вынесен на рассмотрение верхней палаты.