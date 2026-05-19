На псковском фестивале «Моя еда» выступит победитель второго сезона шоу «Молодые ножи. Новая кровь»

На гастросцене псковского фестиваля «Моя еда» в качестве специального гостя выступит победитель второго сезона телешоу «Молодые ножи. Новая кровь» Владислав Павлов, рассказали организаторы мероприятия на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».  

«Традиционно закрепившийся за сценой повар Андрей Лукин в этом году тоже будет готовить на сцене. Он готовит, к нему приходят гости, тоже повара. Они вместе готовят, делятся рецептами, кулинарными лайфхаками», — комментирует генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.  

На мероприятии также будут присутствовать повара ресторанов, которые принимают участие в фестивале каждый год.  

Напоминаем, что 22-летний повар из Себежа Владислав Павлов одержал победу в кулинарном реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь». Суперфинальный выпуск второго сезона вышел 13 мая на телеканале «Пятница».

Владислав получил стажировку в престижном ресторане Арслана Бердиева Birch, сумму 1,5 млн рублей и красный диплом выпускника первого телекулинарного колледжа «Молодые ножи».

