На фестивале «Моя еда» в Пскове готовить будут в резиновых перчатках и поварских колпаках

На фестивале «Моя еда» в Пскове у поваров будут резиновые перчатки и поварские колпаки, а если что-то случится, то будет кому пожаловаться. О мерах, предпринятых для соблюдения санитарных норм, рассказали организаторы фестиваля «Моя еда» на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Также организаторы отмечают, что в мастер-классах не представлена пища, которая не предусматривает термическую обработку, то есть какие-либо бактерии на еде не останутся.

«Если что-то случится, то будет кому пожаловаться. У нас все-таки серьезное мероприятие», — отшучивается ведущий профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

На фестивале будет присутствовать специальная организация, которая приезжает со своим оборудованием для соблюдения санитарных норм. «Не буду их рекламировать, хотя мог бы», — смеется Дмитрий Волхонов.

Также будут организации, обеспечивающие пожарную безопасность.

