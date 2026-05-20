Островские школьники на профориентационной экскурсии узнали о работе туристических организаций

Школьники из Острова приняли участие в профориентационной экскурсии сегодня, 20 мая, организованной министерством туризма Псковской области. Ребята посетили туристский информационный центр, Псковский кремль, а также побывали в отеле и «Бюро путешествий и экскурсий «Соцтурпроф», чтобы узнать о работе внутренних процессов организаций, сообщили в министерстве.

Школьники посетили туристский информационный центр Псковской области и узнали, как помогают гостям региона ориентироваться в достопримечательностях и планировать маршруты, совершили экскурсию по Псковскому кремлю, где в рамках мастер-класса от экскурсовода узнали историю Пскова и Кремля, а также узнали тонкости профессии экскурсовода. Заглянули в «закулисье» профессии в «Бюро путешествий и экскурсий «Соцтурпроф», где узнали, как формируется тур, ведется работа с договорами и организуются встречи с клиентами.

Также ребята побывали в четырех звездочном отеле Old Estate Hotel & SPA, где увидели, как работает индустрия гостеприимства изнутри: осмотрели гостиничные номера, прачечную и СПА центр Оld Estate, пообщались с шеф-поваром ресторана, познакомились с работой служб бронирования, приёма и размещения гостей.

Завершилась экскурсия чаепитием в ресторане отеля. По итогам мероприятия и дети, и их учитель остались под впечатлением. Педагог отметила, что подобные экскурсии очень полезны и нужны: благодаря им ребята узнают о профессиях, о которых даже не могли знать раньше.

Такие экскурсии помогают школьникам лучше понять специфику профессий в сфере туризма, увидеть перспективы развития отрасли в Псковской области, а также сделать осознанный выбор будущей профессии, уточнили в министерстве.



