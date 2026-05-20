 
Туризм

Островские школьники на профориентационной экскурсии узнали о работе туристических организаций

0

Школьники из Острова приняли участие в профориентационной экскурсии сегодня, 20 мая, организованной министерством туризма Псковской области. Ребята посетили туристский информационный центр, Псковский кремль, а также побывали в отеле и «Бюро путешествий и экскурсий «Соцтурпроф», чтобы узнать о работе внутренних процессов организаций, сообщили в министерстве.

Фотографии: министерство туризма Псковской области

Школьники посетили туристский информационный центр Псковской области и узнали, как помогают гостям региона ориентироваться в достопримечательностях и планировать маршруты, совершили экскурсию по Псковскому кремлю, где в рамках мастер-класса от экскурсовода узнали историю Пскова и Кремля, а также узнали тонкости профессии экскурсовода. Заглянули в «закулисье» профессии в «Бюро путешествий и экскурсий «Соцтурпроф», где узнали, как формируется тур, ведется работа с договорами и организуются встречи с клиентами.

Также ребята побывали в четырех звездочном отеле Old Estate Hotel & SPA, где увидели, как работает индустрия гостеприимства изнутри: осмотрели гостиничные номера, прачечную и СПА центр Оld Estate, пообщались с шеф-поваром ресторана, познакомились с работой служб бронирования, приёма и размещения гостей.

Завершилась экскурсия чаепитием в ресторане отеля. По итогам мероприятия и дети, и их учитель остались под впечатлением. Педагог отметила, что подобные экскурсии очень полезны и нужны: благодаря им ребята узнают о профессиях, о которых даже не могли знать раньше.

Такие экскурсии помогают школьникам лучше понять специфику профессий в сфере туризма, увидеть перспективы развития отрасли в Псковской области, а также сделать осознанный выбор будущей профессии, уточнили в министерстве. 

 


 

«Благодарим организации, которые приняли участие в проведении мероприятия, за теплый прием и интересную программу. Пусть этот день станет для ребят первым шагом в увлекательном путешествии по карьерной лестнице в туризме», — комментируют в министерстве туризма Псковской области.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026