«Школа агротуризма» стартовала в Пскове 

Образовательный проект, направленный на развитие туризма на сельских территориях, «Школа агротуризма» стартовал сегодня, 20 мая, в правительстве Псковской области, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Организаторами мероприятия выступают Россельхозбанк, Министерство сельского хозяйства РФ и правительство Псковской области. Задача проекта — вовлечение сельхозпроизводителей и предпринимательского сообщества в сферу сельского туризма, а также привлечение туристического потока на сельские территории.

В качестве участников псковской «Школы агротуризма» зарегистрировались более 270 сельхозпроизводителей из 40 регионов России и Республики Беларусь.

Сегодня проходит первый день программы, выступили министры туризма и сельского хозяйства Псковской области с приветственными речами, после чего советник председателя правления АО «Россельхозбанк» Любовь Белеску провела теоретический мастер-класс для всех тех, кто уже имеет фермерское хозяйство и хочет его развивать в туристическом направлении, и для тех, кто хочет открыть туристическую ферму с нуля.

Сегодня, 20 мая, до конца дня и завтра, 21 мая, в здании правительства Псковской области будут проходить различные мастер-классы и семинары на тему того, как сделать свою ферму или сельхозбизнес доходными с помощью туристического направления: от открытия гостиниц до использования местных продуктов питания.

На третий день, 22 мая, все участники школы смогут лично убедиться в актуальности данного направления: они посетят первый сертифицированный туристический маршрут по фермам Псковской области.

Экспертами «Школы агротуризма» выступают представители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций, профильных ассоциаций, руководители ведущих предприятий агротуризма и индустрии гостеприимства, туроператоры, мастера и послы гостеприимства, а также ведущие эксперты туротрасли.