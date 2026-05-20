Первый в РФ туристический маршрут по фермам представят в Псковской области

Единственную аккредитованную туристическую программу по фермам в России представят на практике участникам псковской «Школы агротуризма» 22 мая, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии образовательного проекта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В Псковской области сейчас вырос запрос на развитие туристической инфраструктуры. На данный момент уже реализуется пять проектов, в числе которых единственная в России аккредитованная туристическая программа по фермам.
Советник председателя правления АО «Россельхозбанк» Любовь Белеску отметила, что банк принимает участие в этом проекте, потому что он в первую очередь - агробанк, а также в принципе вкладывается в развитие туризма и образования в различных субъектах РФ.
Напоминаем, «Школа агротуризма» стартовала сегодня, 20 мая, в Пскове.
Пресс-портреты