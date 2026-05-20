Первый в РФ туристический маршрут по фермам представят в Псковской области

Единственную аккредитованную туристическую программу по фермам в России представят на практике участникам псковской «Школы агротуризма» 22 мая, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии образовательного проекта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Псковской области сейчас вырос запрос на развитие туристической инфраструктуры. На данный момент уже реализуется пять проектов, в числе которых единственная в России аккредитованная туристическая программа по фермам.

«Я хотел бы поблагодарить правительство РФ, а также «Россельхозбанк», благодаря которым данный проект и стал возможен», — комментирует Михаил Ведерников.

Советник председателя правления АО «Россельхозбанк» Любовь Белеску отметила, что банк принимает участие в этом проекте, потому что он в первую очередь - агробанк, а также в принципе вкладывается в развитие туризма и образования в различных субъектах РФ.

«Это единственный сертифицированный тур, поэтому Псковская область заслуживает, чтобы её поддержали в этом проекте. Сейчас мы два дня работаем, а на третий день будет практика, выезжаем и показываем», — отмечает Любовь Белеску.

Напоминаем, «Школа агротуризма» стартовала сегодня, 20 мая, в Пскове.