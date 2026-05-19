Псков вошел в ТОП-10 музейных направлений для поездок в мае. Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ совместил список городов с большим количеством музеев с популярными направлениями 2026 года.
Из рейтинга исключили Москву и Санкт Петербург - самые богатые музеями города России. Тогда на первом месте оказалась Казань, на втором Нижний Новгород, а на третьем - Калининград. пишут «Владимирские ведомости».
Десять самых популярных направлений для походов в музеи в мае:
- Казань, Татарстан.
- Нижний Новгород, Нижегородская область.
- Калининград, Калининградская область.
- Севастополь, Крым.
- Екатеринбург, Свердловская область.
- Тула, Тульская область.
- Владимир, Владимирская область.
- Псков, Псковская область.
- Великий Новгород, Новгородская область.
- Суздаль, Владимирская область.