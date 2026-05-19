 
Туризм

Псков вошел в ТОП-10 музейных направлений для поездок в мае

0

Псков вошел в ТОП-10 музейных направлений для поездок в мае. Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ совместил список городов с большим количеством музеев с популярными направлениями 2026 года.

Из рейтинга исключили Москву и  Санкт Петербург - самые богатые музеями города России. Тогда на первом месте оказалась Казань, на втором Нижний Новгород, а на третьем - Калининград. пишут «Владимирские ведомости».

Десять самых популярных направлений для походов в музеи в мае:

  1. Казань, Татарстан.
  2. Нижний Новгород, Нижегородская область.
  3. Калининград, Калининградская область.
  4. Севастополь, Крым.
  5. Екатеринбург, Свердловская область.
  6. Тула, Тульская область.
  7. Владимир, Владимирская область.
  8. Псков, Псковская область.
  9. Великий Новгород, Новгородская область.
  10. Суздаль, Владимирская область.
     
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026