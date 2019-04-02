Туризм

Названы города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего

Рейтинг самых популярных городов для железнодорожных поездок на майские праздники возглавили Москва и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

Аналитики сервиса определили самые популярные у российских туристов железнодорожные направления для поездок на майские каникулы и выделили среди них те, билеты в которые за год подешевели существеннее всего.

Тройка самых популярных направлений среди путешественников, предпочитающих поезда, по сравнению с 2018 годом не изменилась – это Москва, Санкт-Петербург и Казань. Нижний Новгород расположился на четвертом месте, а замкнул пятерку лидеров Краснодар.

В десятку вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, Адлер и Ярославль.

В прошлом году Краснодар не попал даже в двадцатку самых популярных российских железнодорожных направлений. Но снижение стоимости билетов на треть позволило столице Кубани существенно подняться в рейтинге. Билеты в Сочи за год подешевели на 37%, но это направление смогло лишь сохранить свою позицию в списке.