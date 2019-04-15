Туризм

Псковский музей предлагает три новых экскурсионных маршрута

Псковский музей-заповедник предлагает три новых экскурсионных маршрута и одну интерактивную экскурсию к новому туристическому сезону. Об этом сообщается на странице музея в Инстаграм.



Тематическая экскурсия по городу «Псков и Ганза» посвящена торговым отношениям псковских и иностранных купцов. Участники экскурсии узнают, как проходил процесс торговли в средневековом Пскове, где останавливались иностранные купцы и какие товары привозили с собой на продажу. Экскурсию «Псков и Ганза» можно совместить с экскурсией по Псковскому кремлю с посещением Троицкого собора.





Интерактивная экскурсия «Война от первого лица». Ее герои – это жительница оккупированного Пскова Галина Федорова, партизан Михаил и радистка Ольга. Молодые люди, на чьи плечи упала неподъемная ноша горя и бед войны. Через их рассказы участники экскурсии узнают не только о судьбах конкретных людей, но и получают полноценное представление о том, как жили и боролись с врагом люди в нашем крае.



Посетители Спасо-Преображенского собора смогут познакомиться с памятником монументальной живописи XII в. Мы уже писали, что при росписи стен Спасо-Преображенского собора использовался минеральный пигмент - афганский лазурит, пигмент насыщенного синего цвета, который стоил целое состояние и был сравним с настоящей драгоценностью. По преданию, после росписи собора Новгородская и Псковская церковная казна опустела. Но не менее интересна и история Мирожского монастыря. Для любителей получения комплексных знаний предлагаем экскурсию по Спасо-Преображенскому собору и территории монастыря.



Экскурсию по городу Пскову теперь можно совместить с посещением экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и познакомиться с уникальными экспонатами из коллекции музея – свидетелями ключевых событий истории города.



Со стоимостью экскурсионного обслуживания можно познакомиться на сайте музея или по тел. +7 (8112) 66-33-11.