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Туризм

Российские туристы берут с собой на отдых за рубеж кипятильники, гречку и колбасу - опрос

25.04.2019 13:08|ПсковКомментариев: 0

Туристы из России часто берут с собой в заграничные поездки продукты питания, предпочитают обматывать чемоданы пищевой пленкой, а самым необходимым предметом во время зарубежного отдыха считают кипятильник, показал опрос сервиса поиска авиабилетов Aviasales.

«Первое, что выдает российского туриста, это самостоятельная обмотка сумки пленкой. По мнению пассажиров, таким образом можно сэкономить на упаковке в аэропорту и обезопасить чемодан от взломов и повреждений», - рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» PR-директор сервиса Янис Дзенис.

По его словам, некоторые везут с собой пленку, чтобы обмотать чемодан и на обратном пути.

«Второй предмет, без которого не обходятся россияне в поездке, - кипятильник. Его выбирают экономные туристы, так как он более компактный, чем чайник, и с его помощью можно всегда заварить чай, кофе или даже сварить сосиски. Еще путешественники берут с собой сигареты, так как в большинстве других стран они обойдутся значительно дороже, чем в России», - добавил Я.Дзенис.

Многие россияне, показал опрос Aviasales, кладут в чемодан продукты питания - колбасу, гречку, хлеб, печенье и семечки. Кроме того, в сумке российского путешественника можно найти тапочки и полотенце. При этом некоторые везут их с собой в отпуск, а другие, наоборот, забирают из отеля домой.

«Наши туристы любят возить с собой пакеты из супермаркетов отдельно для чистых и грязных вещей и упаковывать каждую вещь в полиэтиленовый пакет», - рассказали в Aviasales.

В десятке самых популярных вещей, которые россияне берут на отдых, аптечка заняла лишь седьмое место. При этом многие участники опроса говорили, что лекарства лучше купить в России, потому что в Европе мало что можно купить без рецепта.

«Восьмое место по востребованности у российских путешественников занял алкоголь. Туристы везут с собой в отпуск водку из России, либо покупают за границей местный алкоголь в качестве сувенира», - отметил Я.Дзенис.

На предпоследнем месте оказалась косметичка, в которой обязательно будут шампуни, гели для душа, скрабы, помады, духи и кремы. Замыкают составленный Aviasales рейтинг снова женские вещи: плойка для волос и обувь на каблуке. Причем плойку туристки используют не только для причесок, но и как утюг и сушилку для одежды.

Источник: Псковская Лента Новостей
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