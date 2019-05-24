Туризм

На 40% выросли доходы от туризма в Псковской области

Большое значение для развития туризма имеет развитие транспортной инфраструктуры региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный вопрос обсуждали сегодня, 27 мая, в Пушкинских Горах на выездном заседании комитета по культуре Государственной думы с участием председателя комитета Елены Ямпольской.

Как отметили представители администрации Псковской области, в этом году состоялся запуск скоростного железнодорожного сообщения Пскова с Санкт-Петербургом.

На круглом столе сообщили, что в данный момент идут переговоры и с августа планируется продление маршрута из Санкт-Петербурга до Печор.

Продолжается активная работа над налаживанием авиасообщения с Москвой, планируется сделать данные рейсы более регулярными.

Представители администрации региона отметили динамику роста турпотока в Псковскую область, а также рост доходов от туризма на 40% за последние годы.