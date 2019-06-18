Туризм

Путешественники назвали лучший способ борьбы с аэрофобией

Перелет - тяжелое испытание для тех, кто страдает аэрофобией. Сервис путешествий Туту.ру спросил туристов, как они борются со страхом летать. В опросе приняли участие более 4 тысяч респондентов.

Как сообщает Псковской Ленте Новостей сервис Туту. ру, тех, кто не боится летать, оказалось чуть больше половины - 56%. А каждый второй - аэрофоб. Либо в прошлом, либо в настоящем. А самым популярным способом борьбы со страхом оказалась молитва. Так поступают 11% опрошенных.

Алкоголь в качестве успокоительного оказался популярнее успокоительного в таблетках или каплях. 3% опрошенных признались, что они раньше страдали аэрофобией, а теперь побороли свой страх. С помощью определенных методик (медитации, специальной техники дыхания и т.д.) борются со страхом летать 4% пассажиров.

А 17% решили проблему кардинально: они для путешествий выбирают другой вид транспорта, не самолет.

Итоги опроса: «Как вы боретесь со страхом летать?»:

Я не боюсь летать - 56%;

стараюсь не летать на самолетах, выбираю другой вид транспорта - 17%;

молюсь - 11%;

выпиваю перед полётом или во время - 7%;

расслабляюсь с помощью определенных методик (считаю до десяти, глубоко дышу или думаю о хорошем и т.д.) - 4%;

раньше был страх, но я поборол его - 3%;

Пью успокоительные средства - 2%.

В прошлом году специалисты Туту.ру спрашивали у туристов про их главный страх перед отпуском. Самым популярным страхом оказалась аэрофобия. 23% опрошенных признались, что больше всего боятся летать или попасть в аварию по пути к месту отдыха. 18% ответили, что боятся, что им не хватит денег, которые взяли с собой в путешествие. Столько же боятся серьезно заболеть или получить травму в отпуске. Не выключенный дома утюг или оставленные проездные документы (билеты, паспорт) страшат 14% туристов. 10% перед поездкой опасаются, что страна, город или отель не оправдают их ожиданий. 7% волнуются, что в поездке у них украдут деньги или ценные вещи. У 6% опрошенных главный страх - получить сломанный чемодан в аэропорту или вовсе его не получить. Меньше всего (4% респондентов) тревожит возможная встреча с местными жуликами в стране, где планируется отпуск.