Туризм

Стали известны самые популярные у россиян летние междугородние автобусные маршруты

Эксперты направления «Туту Автобусы» проанализировали продажи билетов на автобусы на лето 2019 (с датой поездки с 1 июня по 1 сентября). Как Псковской Ленте Новостей сообщили представители сервиса, полученные данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году.

Так, почти 80% билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России. Если прошлым летом желающих поехать за границу было около 15%, то в этом году зарубежные направления выбирают уже 20% пассажиров автобусов.

Наиболее востребованными внутри страны этим летом, как, впрочем, и прошлым, стали рейсы из Москвы в Санкт-Петербург. Далее идет маршрут Москва - Ростов-на-Дону и замыкает тройку Москва - Симферополь.

При этом на рейсы в Крым (Симферополь, Феодосию, Ялту, Севастополь) приходится чуть более 7% билетов. А рейсы из Москвы в Керчь и в Евпаторию этим летом не попали в десятку самых популярных. Рейс Москва - Керчь переместился с 10-й строчки на 17-ю, а Москва - Евпатория опустился с 9-го места на 51-е.

Средняя цена билета по стране составляет 1226 рублей (летом 2018 - 1270 рублей). По сравнению с прошлым летом средний чек существенно не изменился.

Что касается цен на билеты из топ-10 самых популярных автобусных маршрутов, то поездка из Москвы в Киржач стала дороже на 14% (313 рублей этим летом вместо 281 рубля в 2018 году). На 10% вырос средний чек из Москвы в Анапу, на 11% - в Переславль-Залесский. Наоборот, снизился средний чек из столицы России в Петербург, в Ростов-на-Дону, а также из Петербурга в Тихвин. Кстати, популярность Тихвина у петербуржцев выросла в два раза (доля пассажиров увеличилась с 0,5% до 1%).

Что же касается поездок за рубеж, то за границу чаще всего на автобусе российские путешественники едут на Украину, в Белоруссию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Молдавию, Казахстан, Грузию.

В целом, средний чек за границу за год существенно не изменился - 1856 рублей летом 2019 года (а прошлым летом он был - 1806 рублей).

Тройка самых популярных зарубежных маршрутов: Москва - Киев (1573 рубля), Москва - Минск (1442 рубля) и Петербург - Таллин (1348 рублей).

Дороже стало съездить из Москвы в Харьков (+ 23%), из Петербурга в Таллин (+ 10%) и из Москвы в Ригу (+ 8%). Наоборот, ниже стал средний чек по маршруту Петербург - Минск (- 15%).