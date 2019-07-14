Туризм

Как псковичам организовать свой активный отдых?

По всей России набирает популярность активный отдых, Псковская область не исключение. Псковичи все чаще решают не тратить деньги на заграничный ленивый отпуск, а предпочитают активно провести время с семьей, друзьями или коллегами в походах, на рыбалке или в совместных занятиях различными современными видами спорта.

Активный отдых - относительно новая отрасль туризма и отдыха, поэтому многие теряются, готовясь к своему первому походу, или не знают, что взять с собой, чтобы неделя в палаточном лагере оказалась незабываемым приключением, а не осталась в памяти, как холодное, скучное время общения с комарами. Есть и те, кто хочет активно провести время, но ценит комфорт или обладает слишком маленькими временными ресурсами. Псковская Лента Новостей постаралась дать ответы на вопросы: как присоединиться к волне активного отдыха, где купить все для выхода на природу, забронировать домик на берегу озера или спортивно провести время в городе?

В Пскове есть магазин, где любителям активного отдыха или тем, кто решил заняться им впервые, помогут полностью подготовиться, чтобы отпуск или выходные запомнились надолго. Выбирая активный отдых, необходимо о многом позаботиться: определиться с видом отдыха, купить одежду, инвентарь, не забыть о безопасности путешествия и жилье.

Приобрести все необходимое можно в магазине «Охотник», который находится по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом 50, корпус 3.

В магазине представлен огромный ассортимент одежды для активного отдыха. Там всегда можно найти летнюю, демисезонную, теплую одежду и обувь - от тапок до рыбацких сапог. Помимо одежды, в магазине есть все для организации полноценного палаточного лагеря: палатки, спальники, котелки, топоры, фонари... А если вы решили пойти в поход, а не отдохнуть на берегу озера за рыбалкой, то вам также пригодятся компас или навигатор.

Как рассказали в «Охотнике», одними из самых актуальных товаров этого лета являются дождевики, накомарники и надежные средства против клещей.

Погода в Псковской области непредсказуема, выбирая активный отдых, необходимо быть подготовленным к любым условиям.

В магазине представлены товары многих известных российских брендов. Все цены на товары устанавливаются производителем, поэтому являются стандартными для всей России и ориентированы на среднестатистического покупателя. А опытные консультанты, с реальным опытом отдыха на природе, охотники и рыбаки, помогут сориентироваться в большом товарном ряду и подобрать для отдыха то, что необходимо именно вам.

С ассортиментом магазина можно ознакомиться на сайте.

Если вам кажется, что жизнь в палатках пока слишком экстремальна для вас, или вы просто любите комфорт, но хотите стать частью активно отдыхающих туристов, загородный отель «Волынь» - то, что вам нужно.

Это отель для тех, кто любит и чтит традиционный русский отдых, баню, рыбалку. База подойдет как для семейных пар с детьми, так и для тех, кто выбирает активный отдых дружной компанией на природе.

Десятки тысяч гостей посетили «Волынь» и успели оценить ее сервис за более чем 10 лет работы. Это удивительное место отдыха, настоящая русская деревня, благоустроенная и отвечающая всем требованиям к организации досуга, комфортное место, сохранившее свой колорит.

Загородный отель расположен на живописном полуострове на озере Жижицкое. На площади «Волыни» раскинулся лесной массив с оборудованными для прогулок дорожками, спортивными площадками и зонами отдыха.

В ресторане «Волыни» используют только свежие продукты подсобных, фермерских хозяйств. Там всегда можно попробовать вкуснейшую озерную рыбу: судака или леща. В летнее время на завтрак и обед для гостей работает излюбленный «шведский стол». Меню ресторана представлено на сайте, можно выбрать еду на этапе планирования отдыха.

В летний сезон на территории загородного отеля работает команда аниматоров, которая создает настроение гостям. Ежедневно проводятся различные развлекательные программы, как для детей, так и для взрослых. В «Волыни» есть масса вариантов и зон для активного отдыха: собственный скалодром и даже яхт-клуб. Так как отель с трех сторон омывается озером, в «Волыни» широко представлены водные аттракционы. Там вы можете попробовать катание на «бананах», водных лыжах, SUP-бордах и просто приятно провести время на пляже.

Находясь в «Волыни», нельзя обойти стороной бани. Если вы любители классической русской бани на дровах, то вы точно оцените ее высокий класс.

На территории отеля также есть футбольное, баскетбольное поля, теннисный корт и бадминтон.

В этом сезоне большой популярность пользуется организация семинаров и сессий по тимбилдингу, персонал загородного отеля имеет широкий опыт в организации корпоративных мероприятий.

Большим преимуществом отеля является ограниченность доступа: организация может снять базу, тем самым организовать закрытое корпоративное обучение. Большая площадь территории «Волыни» в 24 гектара позволяет организовать обширную корпоративную программу.

Всю интересующую информацию вы можете узнать на сайте загородного отеля «Волынь», а забронировать домик по телефону: 8 (911) 888-15-81.

Еще одна организация, которая необходима любителям активного отдыха - ООО «Стел». Она обеспечит туристов всем необходимым для активного отдыха на воде.

Выбирая место для отдыха, мы чаще всего стараемся найти местность с водоемом. «Стел» уже 20 лет помогает туристам приобрести надежные плавательные средства. Накопленный опыт позволяет компании выпускать высококачественную продукцию, которая постоянно модернизируется с учетом личных пожеланий и на основании опыта покупателей. На данный момент «Стел» выпускает не только лодки ПВХ, но и РИБы, рафты, плотики для подводной охоты и различные лодочные аксессуары.

Производство расположено в 15 км от горда Пскова, в деревне Стремутка. Там же представлена выставка с основным модельным рядом выпускаемой продукции. Более того, компания активно сотрудничает с оптовыми и розничнами дилерами во многих городах России, а также ближнего зарубежья. С полным списком дилеров, а также информацией о всех выпускаемых товарах можно ознакомиться в интернет-магазине, где помимо прочего можно приобрести любой, интересующий вас товар.

Чтобы не потеряться в огромном ассортименте «Стел» и понять, какое плавательное средство нужно именно вам, расскажем более подробно о самых популярных группах товаров:

Гребные лодки. Гребные судна предназначены для перемещения только при помощи весел. Обычно к такому типу относятся самые компактные, легкие, недорогие модели. Оптимальной средой для них будет небольшой водоем, где нет стремительного течения.

Гребные судна предназначены для перемещения только при помощи весел. Обычно к такому типу относятся самые компактные, легкие, недорогие модели. Оптимальной средой для них будет небольшой водоем, где нет стремительного течения. Моторно-гребные лодки . Моторно-гребные модели рассчитаны на оба типа движения. Чаще всего они, как гребные, имеют замкнутую форму корпуса. А для крепления мотора они оснащаются навесным транцем. Это небольшое приспособление, которое представляет собой пластину, чаще всего – из бакелитовой фанеры. Оно крепится на корму при помощи веревочной или ременной шнуровки, реже – винтами или стержнями. На подобные модели рекомендуется устанавливать маломощные моторы – до 2 л.с. Такие судна подходят для прогулочного катания или рыбалки. фото

. Моторно-гребные модели рассчитаны на оба типа движения. Чаще всего они, как гребные, имеют замкнутую форму корпуса. А для крепления мотора они оснащаются навесным транцем. Это небольшое приспособление, которое представляет собой пластину, чаще всего – из бакелитовой фанеры. Оно крепится на корму при помощи веревочной или ременной шнуровки, реже – винтами или стержнями. На подобные модели рекомендуется устанавливать маломощные моторы – до 2 л.с. Такие судна подходят для прогулочного катания или рыбалки. фото Моторные лодки. Моторные надувные лодки, как понятно из названия, созданы для движения с помощью мотора. В этой конструкции транец уже не навесной, а стационарный. Это жесткая грань на корме, за которую выступают надувные борта. Предусмотрено жесткое дно, плоское либо с килем. Конструкция таких моделей позволяет устанавливать более мощные моторы.

Моторные надувные лодки, как понятно из названия, созданы для движения с помощью мотора. В этой конструкции транец уже не навесной, а стационарный. Это жесткая грань на корме, за которую выступают надувные борта. Предусмотрено жесткое дно, плоское либо с килем. Конструкция таких моделей позволяет устанавливать более мощные моторы. РИбы. Жестко-надувная лодка или лодка РИБ, катер РИБ – это лодка с жесткимкорпусом из стеклопластика и расположенными по бортам воздушными баллонами, изготовленными из высококачественного ПВХ с добавлением полиуретана. Если вы впервые заинтересовались активным отдыхом на воде и не хотите тратить большие средства на покупку катера, РИБ — идеальный вариант. Эти лодки несколькими преимуществами перед другими судами: за счет низко расположенного центра тяжести достигается высокая устойчивость, а многокамерный надувной баллон, расположенный по периметру лодки, состоит из независимых герметичных отсеков, что повышает безопасность судна: лодка РИБ будет оставаться на плаву при любых погодных условиях даже если в неепопадет большое количество воды, или несколько камер получат повреждения, проколы. Также, преимуществами лодки РИБ перед другими некомбинированными судами являются малый вес и возможность выполнять сложные маневры на воде на высокой скорости.

Жестко-надувная лодка или лодка РИБ, катер РИБ – это лодка с жесткимкорпусом из стеклопластика и расположенными по бортам воздушными баллонами, изготовленными из высококачественного ПВХ с добавлением полиуретана. Если вы впервые заинтересовались активным отдыхом на воде и не хотите тратить большие средства на покупку катера, РИБ — идеальный вариант. Эти лодки несколькими преимуществами перед другими судами: за счет низко расположенного центра тяжести достигается высокая устойчивость, а многокамерный надувной баллон, расположенный по периметру лодки, состоит из независимых герметичных отсеков, что повышает безопасность судна: лодка РИБ будет оставаться на плаву при любых погодных условиях даже если в неепопадет большое количество воды, или несколько камер получат повреждения, проколы. Также, преимуществами лодки РИБ перед другими некомбинированными судами являются малый вес и возможность выполнять сложные маневры на воде на высокой скорости. Рафт . Это тип судна, получивший сегодня широкое распространение в мире. Проще говоря, рафт- это большая надувная лодка, имеющая особые свойства, делающие ее пригодной для безопасного прохождения порогов. Дно рафта так же надувное и прошнуровано, для самоудаления воды при спуске, так как в рафте нет жестких конструкций – в нем не чему ломаться, рафт безопасен, надежен и прост.

. Это тип судна, получивший сегодня широкое распространение в мире. Проще говоря, рафт- это большая надувная лодка, имеющая особые свойства, делающие ее пригодной для безопасного прохождения порогов. Дно рафта так же надувное и прошнуровано, для самоудаления воды при спуске, так как в рафте нет жестких конструкций – в нем не чему ломаться, рафт безопасен, надежен и прост. Аэролодки. Аэролодка Stel A550 – это универсальное транспортное средство, предназначенное для работы в любое время года. Днище аэролодки обшивается чешуей из высокомолекулярного полиэтилена, что придает легкоескольжение и износоустойчивость.

Аэролодка Stel A550 – это универсальное транспортное средство, предназначенное для работы в любое время года. Днище аэролодки обшивается чешуей из высокомолекулярного полиэтилена, что придает легкоескольжение и износоустойчивость. Плотики для подводной охоты. Плотики надувные используются для сопровождения подводного охотника при удалении его для охоты на значительные расстояния от берега. В носовой отсек, закрывающийся пологом - крышей и застегивающийся на «липучку», можно сложить вещи, детали экипировки, снаряжение, добытую рыбу и т.п. Навалившись грудью надувной плотик для рыбалки «STEL» можно использовать как средство перемещения на большие расстояния по воде или как место отдыха.

На производстве можно найти товары для любых интересов, будь то рыбалка , семейная прогулка, сплавы, охота и даже спасательные работы. На производстве также не забывают уделять время и сопутствующим товарам - аксессуарам для лодок и лодочной фурнитуре: собственное производство позволяет нам изготавливать, например, тенты для надувных лодок, поэтому покупая лодку ПВХ в «Стел» вы не только экономите часть средств на «тюнинге» лодки, но и сами «создаете» лодку такой, какой она должна быть в вашем понимании – качество, комфорт, долговечность.

На все интересующие вас вопросы ответят: по телефонам + 7(8112) 677-325; +7 (911) 899 74 86, по email: elts@yandex.ru, в интернет-магазине или на сайте.

Активный отдых чаще ассоциируется со спортивно-двигательной активностью, которая предполагает физическую нагрузку, работу мышц и, как результат, удовольствие от ощущения себя здоровым и сильным человеком. Помимо привычного спорта есть и другие виды активности, которые чаще пользуются популярностью среди мужчин.

Магазин «Путина» специализируется на товарах для охоты и рыбалки, в нем вам помогут полностью подготовиться и в одном месте купить все необходимое: экипировку, аксессуары и инвентарь.

«Путина» постоянно радует рыбаков обновлением ассортимента, здесь можно приобрести силиконовые приманки любых расцветок и размеров от известных производителей Lucky John, LureMax, Allvega, Relax. В продаже всегда более тридцати видов улучшенных рыболовных катушек от Daiwa, Shimano, Rioby, Stinger и других производителей, прикормка, ароматизаторы, более того представлена широкая линейка недорогих спиннингов, уловистые воблеры, а также всевозможные товары для оснащения удочек, спиннингов и приманок.

Чтобы комфортно и тепло чувствовать себя на рыбалке, всегда в наличии большой выбор сапог: от самых простых резиновых до рыбацких полукомбинезонов. В магазине также представлены лодки от 270 до 340 см с килем и без, лодочные моторы от 2.6 л.с, винты, компрессоры, транцевые колеса, сиденья для лодок и мягкие накладки к ним, гермомешки, весла, насосы и другие рыболовные аксессуары.

Охотников в магазине смогут не только одеть по случаю, но и снабдить всем необходимым обмундированием. В «Путине» можно также купить сейфы для хранения ценностей.

Если вы решили выбраться на рыбалку или охоту на несколько дней, то сотрудники «Путины»помогут подобрать мангалы, коптильни, решетки-гриль, наборы посуды для пикника, а также: палатки, тенты, гамаки, матрасы, надувные кровати, походные стулья, столики и многое другое.



Магазин находится на улице Леона Поземского, дом 102, 2 этаж. Режим работы: с 8:00 до 20:00 в будние дни и с 9:00 до 19:00 в выходные дни.

Еще один магазин, который поможет полностью подготовиться к приятному, интересному и безопасному активному отдыху - спортивный магазин «Спортландия»

Здесь можно всей семьей полноценно подготовиться к походу, длительной поездке на дачу или выезду на природу.

В магазине представлен большой ассортимент одежды и обуви для спорта и активного отдыха. Большим преимуществом является то, что одеться здесь смогут не только родители, но и дети. Мама сможет найти легкую форму для утренней пробежки и инвентарь для домашних тренировок. Папа насладиться комфортом прогулок по лесу, а поход за грибами с детьми будет не только безопасным для всех, но и превратиться в целое приключение.

Если в планах у родителей научить ребенка плавать, кататься на велосипеде или играть в футбол, в «Спортландии» есть не только одежда для всей семьи, но и весь необходимый инвентарь: форма, наколенники, мячи и много другое. В «Спортландии» всегда рады предложить и подобрать для покупателей велосипеды, ролики, самокаты, а профессиональный персонал с удовольствием поможет определить, что именно подойдет взрослым и детям, в зависимости от требований, бюджета или планов.

Магазин находится в ТК «ПИК60», на 2 этаже. Магазин работает ежедневно с 10:00 до 21:00. По всем вопросам можно предварительно проконсультироваться по телефону в Пскове: 61-26-15.

Если вы не хотите выезжать за город или в вашем распоряжении только один выходной, активно провести время поможет центр спортивного, индивидуального и семейного отдыха «Снегопад» , находящийся в финском парке Пскова.

В «Снегопаде» осуществляется прокат велосипедов и самокатов для взрослых и детей. Опытные сотрудники помогут подобрать комфортный велосипед по вкусу. В парке можно научить ребенка кататься и на роликах в прокате есть весь размерных ряд, начиная с 28 размера.

На территории центра отдыха есть зона с бассейном, где можно покататься на водном шаре или арендовать электромобиль для ребенка. В «Снегопаде» представлены как машинки с пультом управления для самых маленьких, так и те, где ребенок сможет управлять уже самостоятельно.

Преимуществом центра отдыха является то, что в нем есть отдельная зона с несколькими беседками для организации мероприятий, например, детского дня рождения или выпускного. Территория также позволяет проводить спортивные мероприятия, массовые игры и квесты.

На территории «Снегопада» также есть веревочный парк для детей. Попробовать свои силы на свежем воздухе могут дети от 5 лет. Для всех начинающих любителей экстрима предусмотрена полная экипировка, а надежный инструктор расскажет технику безопасности и проведет по маршруту.

Если вы захотели расслабиться после активного отдыха, всегда можно порадовать себя и ребенка прохладительными напитками или мороженым в небольшом кафе «Снегопада».