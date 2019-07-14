Как псковичам организовать свой активный отдых?

По всей России набирает популярность активный отдых, Псковская область не исключение. Псковичи все чаще решают не тратить деньги на заграничный ленивый отпуск, а предпочитают активно провести время с семьей, друзьями или коллегами в походах, на рыбалке или в совместных занятиях различными современными видами спорта.
Активный отдых - относительно новая отрасль туризма и отдыха, поэтому многие теряются, готовясь к своему первому походу, или не знают, что взять с собой, чтобы неделя в палаточном лагере оказалась незабываемым приключением, а не осталась в памяти, как холодное, скучное время общения с комарами. Есть и те, кто хочет активно провести время, но ценит комфорт или обладает слишком маленькими временными ресурсами. Псковская Лента Новостей постаралась дать ответы на вопросы: как присоединиться к волне активного отдыха, где купить все для выхода на природу, забронировать домик на берегу озера или спортивно провести время в городе?
В Пскове есть магазин, где любителям активного отдыха или тем, кто решил заняться им впервые, помогут полностью подготовиться, чтобы отпуск или выходные запомнились надолго. Выбирая активный отдых, необходимо о многом позаботиться: определиться с видом отдыха, купить одежду, инвентарь, не забыть о безопасности путешествия и жилье.
В магазине представлен огромный ассортимент одежды для активного отдыха. Там всегда можно найти летнюю, демисезонную, теплую одежду и обувь - от тапок до рыбацких сапог. Помимо одежды, в магазине есть все для организации полноценного палаточного лагеря: палатки, спальники, котелки, топоры, фонари... А если вы решили пойти в поход, а не отдохнуть на берегу озера за рыбалкой, то вам также пригодятся компас или навигатор.
Как рассказали в «Охотнике», одними из самых актуальных товаров этого лета являются дождевики, накомарники и надежные средства против клещей.
Погода в Псковской области непредсказуема, выбирая активный отдых, необходимо быть подготовленным к любым условиям.
В магазине представлены товары многих известных российских брендов. Все цены на товары устанавливаются производителем, поэтому являются стандартными для всей России и ориентированы на среднестатистического покупателя. А опытные консультанты, с реальным опытом отдыха на природе, охотники и рыбаки, помогут сориентироваться в большом товарном ряду и подобрать для отдыха то, что необходимо именно вам.
С ассортиментом магазина можно ознакомиться на сайте.
Это отель для тех, кто любит и чтит традиционный русский отдых, баню, рыбалку. База подойдет как для семейных пар с детьми, так и для тех, кто выбирает активный отдых дружной компанией на природе.
Десятки тысяч гостей посетили «Волынь» и успели оценить ее сервис за более чем 10 лет работы. Это удивительное место отдыха, настоящая русская деревня, благоустроенная и отвечающая всем требованиям к организации досуга, комфортное место, сохранившее свой колорит.
Загородный отель расположен на живописном полуострове на озере Жижицкое. На площади «Волыни» раскинулся лесной массив с оборудованными для прогулок дорожками, спортивными площадками и зонами отдыха.
В ресторане «Волыни» используют только свежие продукты подсобных, фермерских хозяйств. Там всегда можно попробовать вкуснейшую озерную рыбу: судака или леща. В летнее время на завтрак и обед для гостей работает излюбленный «шведский стол». Меню ресторана представлено на сайте, можно выбрать еду на этапе планирования отдыха.
В летний сезон на территории загородного отеля работает команда аниматоров, которая создает настроение гостям. Ежедневно проводятся различные развлекательные программы, как для детей, так и для взрослых. В «Волыни» есть масса вариантов и зон для активного отдыха: собственный скалодром и даже яхт-клуб. Так как отель с трех сторон омывается озером, в «Волыни» широко представлены водные аттракционы. Там вы можете попробовать катание на «бананах», водных лыжах, SUP-бордах и просто приятно провести время на пляже.
Находясь в «Волыни», нельзя обойти стороной бани. Если вы любители классической русской бани на дровах, то вы точно оцените ее высокий класс.
На территории отеля также есть футбольное, баскетбольное поля, теннисный корт и бадминтон.
В этом сезоне большой популярность пользуется организация семинаров и сессий по тимбилдингу, персонал загородного отеля имеет широкий опыт в организации корпоративных мероприятий.
Большим преимуществом отеля является ограниченность доступа: организация может снять базу, тем самым организовать закрытое корпоративное обучение. Большая площадь территории «Волыни» в 24 гектара позволяет организовать обширную корпоративную программу.
Всю интересующую информацию вы можете узнать на сайте загородного отеля «Волынь», а забронировать домик по телефону: 8 (911) 888-15-81.
Выбирая место для отдыха, мы чаще всего стараемся найти местность с водоемом. «Стел» уже 20 лет помогает туристам приобрести надежные плавательные средства. Накопленный опыт позволяет компании выпускать высококачественную продукцию, которая постоянно модернизируется с учетом личных пожеланий и на основании опыта покупателей. На данный момент «Стел» выпускает не только лодки ПВХ, но и РИБы, рафты, плотики для подводной охоты и различные лодочные аксессуары.
Производство расположено в 15 км от горда Пскова, в деревне Стремутка. Там же представлена выставка с основным модельным рядом выпускаемой продукции. Более того, компания активно сотрудничает с оптовыми и розничнами дилерами во многих городах России, а также ближнего зарубежья. С полным списком дилеров, а также информацией о всех выпускаемых товарах можно ознакомиться в интернет-магазине, где помимо прочего можно приобрести любой, интересующий вас товар.
Чтобы не потеряться в огромном ассортименте «Стел» и понять, какое плавательное средство нужно именно вам, расскажем более подробно о самых популярных группах товаров:
На производстве можно найти товары для любых интересов, будь то рыбалка , семейная прогулка, сплавы, охота и даже спасательные работы. На производстве также не забывают уделять время и сопутствующим товарам - аксессуарам для лодок и лодочной фурнитуре: собственное производство позволяет нам изготавливать, например, тенты для надувных лодок, поэтому покупая лодку ПВХ в «Стел» вы не только экономите часть средств на «тюнинге» лодки, но и сами «создаете» лодку такой, какой она должна быть в вашем понимании – качество, комфорт, долговечность.
На все интересующие вас вопросы ответят: по телефонам + 7(8112) 677-325; +7 (911) 899 74 86, по email: elts@yandex.ru, в интернет-магазине или на сайте.
Активный отдых чаще ассоциируется со спортивно-двигательной активностью, которая предполагает физическую нагрузку, работу мышц и, как результат, удовольствие от ощущения себя здоровым и сильным человеком. Помимо привычного спорта есть и другие виды активности, которые чаще пользуются популярностью среди мужчин.
«Путина» постоянно радует рыбаков обновлением ассортимента, здесь можно приобрести силиконовые приманки любых расцветок и размеров от известных производителей Lucky John, LureMax, Allvega, Relax. В продаже всегда более тридцати видов улучшенных рыболовных катушек от Daiwa, Shimano, Rioby, Stinger и других производителей, прикормка, ароматизаторы, более того представлена широкая линейка недорогих спиннингов, уловистые воблеры, а также всевозможные товары для оснащения удочек, спиннингов и приманок.
Чтобы комфортно и тепло чувствовать себя на рыбалке, всегда в наличии большой выбор сапог: от самых простых резиновых до рыбацких полукомбинезонов. В магазине также представлены лодки от 270 до 340 см с килем и без, лодочные моторы от 2.6 л.с, винты, компрессоры, транцевые колеса, сиденья для лодок и мягкие накладки к ним, гермомешки, весла, насосы и другие рыболовные аксессуары.
Охотников в магазине смогут не только одеть по случаю, но и снабдить всем необходимым обмундированием. В «Путине» можно также купить сейфы для хранения ценностей.
Если вы решили выбраться на рыбалку или охоту на несколько дней, то сотрудники «Путины»помогут подобрать мангалы, коптильни, решетки-гриль, наборы посуды для пикника, а также: палатки, тенты, гамаки, матрасы, надувные кровати, походные стулья, столики и многое другое.
Магазин находится на улице Леона Поземского, дом 102, 2 этаж. Режим работы: с 8:00 до 20:00 в будние дни и с 9:00 до 19:00 в выходные дни.
Здесь можно всей семьей полноценно подготовиться к походу, длительной поездке на дачу или выезду на природу.
В магазине представлен большой ассортимент одежды и обуви для спорта и активного отдыха. Большим преимуществом является то, что одеться здесь смогут не только родители, но и дети. Мама сможет найти легкую форму для утренней пробежки и инвентарь для домашних тренировок. Папа насладиться комфортом прогулок по лесу, а поход за грибами с детьми будет не только безопасным для всех, но и превратиться в целое приключение.
Если в планах у родителей научить ребенка плавать, кататься на велосипеде или играть в футбол, в «Спортландии» есть не только одежда для всей семьи, но и весь необходимый инвентарь: форма, наколенники, мячи и много другое. В «Спортландии» всегда рады предложить и подобрать для покупателей велосипеды, ролики, самокаты, а профессиональный персонал с удовольствием поможет определить, что именно подойдет взрослым и детям, в зависимости от требований, бюджета или планов.
Магазин находится в ТК «ПИК60», на 2 этаже. Магазин работает ежедневно с 10:00 до 21:00. По всем вопросам можно предварительно проконсультироваться по телефону в Пскове: 61-26-15.
В «Снегопаде» осуществляется прокат велосипедов и самокатов для взрослых и детей. Опытные сотрудники помогут подобрать комфортный велосипед по вкусу. В парке можно научить ребенка кататься и на роликах в прокате есть весь размерных ряд, начиная с 28 размера.
На территории центра отдыха есть зона с бассейном, где можно покататься на водном шаре или арендовать электромобиль для ребенка. В «Снегопаде» представлены как машинки с пультом управления для самых маленьких, так и те, где ребенок сможет управлять уже самостоятельно.
Преимуществом центра отдыха является то, что в нем есть отдельная зона с несколькими беседками для организации мероприятий, например, детского дня рождения или выпускного. Территория также позволяет проводить спортивные мероприятия, массовые игры и квесты.
На территории «Снегопада» также есть веревочный парк для детей. Попробовать свои силы на свежем воздухе могут дети от 5 лет. Для всех начинающих любителей экстрима предусмотрена полная экипировка, а надежный инструктор расскажет технику безопасности и проведет по маршруту.
Если вы захотели расслабиться после активного отдыха, всегда можно порадовать себя и ребенка прохладительными напитками или мороженым в небольшом кафе «Снегопада».